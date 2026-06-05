S&P отказа бързо включване на новолистнати компании като SpaceX в индексите си

S&P Dow Jones Indices ще запази съществуващите изисквания за включване на компании в основни индекси като S&P 500, отхвърляйки предложенията, които биха позволили на компании с огромна пазарна капитализация, например SpaceX на Илон Мъск, да бъдат включени в индекса по-бързо след излизането си на борсата, съобщава Bloomberg.

В прессъобщение от четвъртък доставчикът на индекси заяви, че няма да съкрати 12-месечния период на изчакване за новолистнати компании, който има в момента, нито ще отмени съществуващите изисквания за рентабилност и публично разпространение на акции въз основа на размера на компанията, отклонявайки се от по-широката промяна в сектора, възприета от конкурентите Nasdaq и FTSE Russell.

Решението става ясно в момент, когато Wall Street се бори с една нова реалност: някои компании достигат безпрецедентни размери, преди изобщо да излязат на публичните пазари. Консултациите, започнали по-рано тази година, на практика поставиха въпроса дали индексните правила, написани за други времена, трябва да се променят, за да се приспособят към компании, които сега достигат мащаб, някога запазен за зрели „сини чипове“.

Натискът за по-бързо включване предизвика опасения сред някои инвеститори, които твърдят, че правилата относно рентабилността, свободното предлагане и историята на търговията съществуват именно за да предотвратят индексите да се поддават на модните тенденции. Освен това, според тях, прекалено бързото добавяне на IPO-та може да изложи пасивните фондове на по-голяма волатилност и да ги принуди да купуват акции, преди да се установи напълно надеждно пазарно ценообразуване.

В същото време привържениците на тази идея твърдят, че индексите трябва да включват големите компании възможно най-бързо, за да отразят пазара, в който инвеститорите действително участват. Те допълват, че тези компании с пазарна капитализация от трилиони долари могат да имат икономическо значение много преди да отговорят на традиционните изисквания за включване в индексите.

Резултатът означава, че SpaceX, която подготвя потенциално най-голямото IPO в историята, няма да отговаря на критериите за включване в S&P 500 поне една година след листването си. Компанията също така ще трябва да отговаря на съществуващите изисквания на индекса за рентабилност и публичен обем.

„Наистина съм изненадан“, каза Джеймс Сейфарт, анализатор на ETF в Bloomberg Intelligence. „Но S&P е лидер на пазара и те могат да обърнат тенденцията.“

Nasdaq наскоро промени правилата си, така че SpaceX може да се присъедини към индекса Nasdaq 100 – група от най-големите нефинансови компании, регистрирани на борсата, само за 15 търговски дни вместо минималния срок от три месеца. FTSE Russell възприе подобен подход, като съкрати времето за изчакване до пет търговски дни.