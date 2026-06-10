Търсенето при IPO-то на SpaceX е почти четири пъти по-голямо от предлагането

SpaceX на Илон Мъск е привлякла инвеститорски интерес на стойност над 250 млрд. долара за първичното си публично предлагане (IPO), което се очертава да бъде най-голямото в историята, съобщават за Ройтерс запознати с въпроса източници. Сумата значително надвишава целевата от 75 млрд. долара, която компанията се стреми да набере.

Степента на презаписване на сделката е три и половина до четири пъти по-голяма от планирания обем на предлагането, твърдят източниците, което според банкери и инвеститори е най-новият знак, че търсенето е силно. Фондовете, които инвестират само в дългосрочни позиции, са подали поръчки, които един източник описва като значителни. Мъск се е включил за кратко в няколко Zoom срещи с потенциални инвеститори, заяви източник.

Компанията все още е в процес на маркетинг, съобщиха източници. Във вторник президентът на SpaceX Гуен Шотуел и финансовият директор Брет Джонсън са били очаквани за обяд в Morgan Stanley в центъра на Манхатън с около 300 институционални инвеститори, организиран от съпрезидента на Morgan Stanley Дан Симковиц, съобщава източник, запознат с плановете.

Търсенето от страна на инвеститорите все още подлежи на промяна преди цените на IPO-то, очаквани в четвъртък следобед.

Данните за записванията отразяват индикации за интерес, а не окончателни разпределения, които ще бъдат определени при ценообразуването. Източниците добавят, че някои големи институционални инвеститори са склонни да подават поръчки в късен етап от IPO процеса. Източниците са поискали анонимност, тъй като въпросът е поверителен.

SpaceX не е отговорила веднага на искане за коментар.

Предлагането се случва в момент на изключителна волатилност на пазарите, като индексът Nasdaq Composite се търгуваше с понижение във вторник, след като в петък отбеляза най-резкия си спад от над година. Биткойнът поевтиня с 2,8% във вторник, което го поставя с 37% под най-високата му стойност от януари. Някои анализатори спекулират, че един от факторите за отстъплението на пазара може да бъде продажбата от страна на купувачите на SpaceX, които набират средства за IPO-то.

Презентацията на SpaceX по време на роудшоуто и документите за IPO-то подчертават уникалния характер на бизнеса на SpaceX с изстрелване на ракети. Според компанията тя държи лъвския дял от ракетите, изстреляни в орбита през последните три години, както и силата на интернет бизнеса на компанията Starlink.

SpaceX също така изтъкна пазарна възможност от 23 трлн. долара, която според компанията очаква нейните предложения в областта на изкуствения интелект, като добави, че е единствената компания, която може да избяга от ограниченията на земните бизнеси и да използва космоса за изграждане на изчислителна мощност за изкуствен интелект, която се очаква да привлече огромно търсене в бъдеще.

Според SpaceX производството на електроенергия и растежът на компютърния капацитет в САЩ изостават от тези в Китай, отчасти поради препятствията, пред които са изправени големите проекти в САЩ. Компанията заяви, че този недостиг може да бъде преодолян чрез извеждането на центрове за данни и друга инфраструктура в космоса с помощта на изстрелванията на SpaceX.

„Чрез драстичното намаляване на разходите за достъп до космоса успяхме да разширим мисията си, за да се справим с някои от най-належащите предизвикателства на Земята, включително преодоляването на цифровото неравенство, като се стремим да свържем над три милиарда хора без достъп до интернет с интернет и колективното знание на човечеството“, заяви SpaceX.