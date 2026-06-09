През следващите месеци се очакват едни от най-големите първични публични предлагания, които пазарът е виждал. Това кара инвеститорите да планират своите действия, съобразени с предстоящи събития, които могат да променят движението на водещи компании. В тази връзка Bloomberg TV Bulgaria попита водещи експерти: рисково ли е да се купуват акции от първично публично предлагане?

Георги Георгиев, портфолио мениджър в „Карол Кепитъл Мениджмънт“:

Мога да разделя темата на две части - за САЩ и за Европа. По отношение на САЩ според повечето учебници и практики IPO инвестициите са твърде рискови, като в последните години този риск дори се е увеличил.

Като пример - моделът на финансиране при частни компании, включително и дългия период преди излизане на борсата. Компании като SpaceX се финансират дълго време чрез private equity фондове и частни инвеститори, преди да станат публични.

За Европа ситуацията е различна, тъй като сегментът на private equity не е толкова развит, особено в Централна и Източна Европа. Там компаниите по-често излизат директно на публичните пазари, за да наберат капитал за развитие. Въпреки това, при по-големи IPO сделки в региона често участват международни инвестиционни банки, което може да ограничи достъпа на индивидуални инвеститори.

Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric:

Купуването на акции при IPO е рисково - това, според мен, е нещо, което повечето хора осъзнават. Аз бих разделил IPO-тата на два типа. Първият тип са компании с вече установен бизнес модел и доказан бизнес, като например Google и Meta. Това са зрели компании, които често излизат на борсата, не защото имат нужда от капитал, а защото структурата им става по-сложна при голям брой акционери и публичната отчетност към регулаторите усложнява управлението им. Затова много компании в този етап избират да станат публични.

Вторият тип IPO-та са компании с добър продукт, но без достатъчно доказан бизнес модел, които реално имат нужда от капитал от публичните пазари, за да се развиват. В този контекст инвестирането в IPO винаги е рисково, но в момента виждам още повече рискове и по-малък потенциален upside, особено при компании, свързани с изкуствения интелект, които ще излязат на борсата. Причината е, че много от тях ще се нуждаят от допълнително финансиране и след листването, което ги прави по-непредсказуеми.

Георги Захариев, основател на Finance Academy:

Очертава се изключително активна година, особено на фона на AI бума, но въпреки това инвестирането в IPO-та остава рисково. Основната причина е асиметрията на информацията - компанията и продавачите разполагат с много повече данни от обикновения инвеститор. Именно затова често институционалните участници излизат при листването и реализират печалби, докато индивидуалните инвеститори поемат по-голяма част от риска.

Михаил Димитров, финансов анализатор в Първа финансова брокерска къща:

Инвестирането в първични публични предлагания (IPO) носи значителни рискове. Статистиката показва, че макар в някои случаи да има рязък скок на цената при началната търговия, в по-дългосрочен период от 3 до 5 години новите компании, които излизат на борсата, по-скоро изостават спрямо пазара.

Божидар Балевски, финансов анализатор:

Известни компании като ChatGPT, Stripe, SpaceX и други често се дават като примери при обсъждане на IPO и инвестиции. Съществува статистика, често цитирана като изследване, свързано с Financial Times от 1987 г., която разглежда представянето на IPO компании в дълъг период от около 40 години. Според тази интерпретация, ако се инвестира в IPO компании с хоризонт от 5, 10, 15 или 20 години, в голям процент от случаите - около 95% - инвеститорите не постигат положителна доходност.

Причината е, че компаниите излизат на борсата в момент, когато вече са в силен растеж и често близо до пик на пазарния оптимизъм… Да, понякога малка компания може да се превърне в огромен успех, но това е по-скоро изключение, отколкото правило.

Повече от коментарите може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.