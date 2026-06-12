След IPO-то на SpaceX светът се сдоби с първия си трилионер

Малко бизнес лидери са толкова дълбоко вкоренени в популярната култура, колкото Илон Мъск – амбициозният предприемач, който се превърна в централна фигура в интернет културата и натрупа състояние, с което се превърна в първия трилионер в света, пише Ройтерс.

В момент, когато тревогите относно неравенството по света са големи и общественото отношение към свръхбогатите се влошава, Мъск успява да запази лоялна аудитория въпреки своето астрономическо състояние и без образа на народен човек, спечелил симпатиите на масите за други магнати като Уорън Бъфет.

Докато почитателите възприемат стила без задръжки на Мъск като част от чара му, критиците го обвиняват, че упражнява олигархична власт, изразяват загриженост относно управлението на компаниите му и възразяват срещу все по-партийните му политически интервенции.

Въпреки това SpaceX, разрастващата се компания за ракети, сателити и изкуствен интелект, която заедно с производителя на електромобили Tesla формира центъра на империята на Мъск, събра рекордните 75 млрд. долара при първичното си публично предлагане в четвъртък, подчертавайки ентусиазма на инвеститорите към неговите бизнес начинания. Преди продажбата на акциите Forbes оцени нетното му състояние на около 780 млрд. долара, далеч пред следващия в класацията, съоснователят на Alphabet Лари Пейдж.

„Вторият по богатство човек се движи около [състояние за] 300 млрд. долара, което е по-малко от една трета от това, което Мъск потенциално може да струва утре“, казва Мат Дюро, заместник-главен редактор на Forbes Wealth. „И само още един човек, (основателят на Oracle) Лари Елисън, някога е струвал 400 млрд. долара.“

По-голямата част от богатството на Мъск сега е свързано със SpaceX, където той притежава дял на стойност около 866 млрд. долара. Заедно с Tesla и останалите му активи, нетното му състояние ще надхвърли 1,1 трлн. долара, когато акциите започнат да се търгуват в петък, според изчисленията на Forbes и Ройтерс, базирани на отчетите на компанията.

Мъск стана силно популярен благодарение на Tesla и SpaceX, преди да разшири влиянието си с придобиването на социалната медийна платформа Twitter за 44 млрд. долара през 2022 г. Сделката му предостави пряк канал към стотици милиони потребители и му даде силен глас по въпроси, вариращи от политика и имиграция до държавни разходи и свобода на словото.

Навлизането му в политиката, по-специално ролята му в Службата за правителствена ефективност (т. нар. DOGE) на американския президент Доналд Тръмп миналата година, е сред най-спорните му начинания. Политическите последици съвпаднаха с отслабването на продажбите на Tesla на няколко международни пазара през 2025 г., тъй като протести и потребителски бойкоти бяха насочени срещу производителя на електромобили.

Влиянието на Мъск е станало толкова всепроникващо, че пазарните наблюдатели нарекоха мрежата от компании около него „Мъскономия“.

Това явление доведе до появата на наричаното от някои инвеститори „премия на Илон“ – скок в оценката, обусловен в не по-малка степен от вярата във визията на Мъск, отколкото от традиционните финансови показатели.

„Подобно на Tesla, SpaceX е залог за Илон Мъск“, казва Мат Кенеди, старши стратег в Renaissance Capital, доставчик на проучвания, фокусирани върху IPO-та и ETF-и.

„Пазарна капитализация от 1,5 до 2 трлн. долара със сигурност би изхвърлила всички традиционни методики за оценка през прозореца и вместо това най-добре се характеризира като „премия на Илон Мъск“.

Мъск без задръжки

Концентрацията на влияние около един-единствен предприемач засили опасенията относно корпоративното управление, конфликтите на интереси и рисковете от прекалено тясно обвързване на съдбата на компанията с един човек.

През годините Мъск превърна сблъсъците си с регулатори, милиардери, продавачи на къси позиции, журналисти и медийни организации в повтарящи се публични битки, които често се разгръщаха в социалните медии.

Алиансът на Мъск с Тръмп следваше познат модел. След като помогна за финансирането на завръщането на Тръмп в Белия дом и заемаше висша консултантска длъжност в рамките на инициативата DOGE на администрацията, Мъск се превърна в един от най-близките корпоративни съюзници на президента.

Впоследствие отношенията им се разпаднаха на фона на разногласия по отношение на политиката и разходите, прераствайки в публична вражда. Въпреки че оттогава двамата заговориха в по-примирителен тон, разрива им подчерта все по-размитите граници между бизнес империята на Мъск и политическите му амбиции.

И все пак за много инвеститори опасенията относно често неконвенционалното поведение на Мъск се компенсират от неговия опит да превръща амбициозни идеи в едни от най-ценните компании в света.

„Илон е Едисън на нашето време“, заяви главният изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън по време на неотдавнашен разговор с Мъск.

Банкерът, бивш противник на Мъск в продължителна съдебна битка, оттогава се превърна в негов почитател. Даймън заяви пред CNBC миналата година, че двамата са „се прегърнали“ и възхвали Мъск като „нашия Айнщайн“.