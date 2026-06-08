Капиталовите нужди на SpaceX са извън стандартите от този свят

Предприемачът Илон Мъск се нуждаеше от сравнително малко средства, за да изгради компанията за космически полети и сателитен интернет SpaceX. Но след като тя започна да се преориентира частично към инфраструктура за изкуствен интелект (AI) - предлагайки както наземни, така и потенциално космически изчислителни мощности - финансовите ѝ нужди нарастват драстично. Това не вещае нищо добро за обсъжданата оценка от 1,8 трлн. долара при първичното ѝ публично предлагане (IPO), пише Крис Брайънт за Bloomberg.

Преди завоя си към AI SpaceX е набрала над 9 млрд. долара рисков капитал за финансиране на ракетите Falcon и сателитната мрежа Starlink, според данни на PitchBook. Това е огромна сума за частен стартъп, дори за такъв, основан преди почти четвърт век. Но тя е нищожна в сравнение със средствата, които AI компаниите OpenAI и Anthropic наскоро привлякоха от инвеститори.

Старата версия на SpaceX успяваше да използва капитала си толкова ефективно благодарение на иновациите при многократната употреба на ракети, по-евтините компоненти, произвеждани вътрешно, доходоносните държавни договори и печелившите интернет услуги. Но нуждата от финансиране се задълбочи след февруарското сливане с друга компания на Мъск - губещия стартъп за изкуствен интелект xAI. Разходите по разработката на Starship - тежкотоварната ракета на SpaceX - допълнително увеличават напрежението.

Макар че към края на март SpaceX разполагаше с почти 24 млрд. долара в кеш и краткосрочни активи, дори десетки милиарди долари от IPO-то вероятно няма да стигнат за дълго при настоящия темп на разходите.

„Като самостоятелна компания SpaceX беше в много отношения великолепен бизнес“, казва старшият анализатор на PitchBook Франко Гранда. „Но след включването на xAI това вече не е същата компания. Темпът на разходи е тревожен.“

Основана през 2023 г., xAI вече е набрала над 40 млрд. долара, за да се конкурира с OpenAI и Anthropic.

Чатботът Grok на xAI изпитва трудности да настигне продуктите на Сам Алтман и Дарио Амодей. SpaceX има повече успех в отдаването под наем на свободен капацитет в центровете си за данни. Anthropic се е съгласила да плаща по 1,25 млрд. долара месечно за изчислителна мощност.

Това означава, че SpaceX се превръща едновременно в AI лаборатория и доставчик на облачни услуги като CoreWeave, с допълнителната амбиция един ден да управлява центрове за данни в космоса. Макар инженерите на Мъск често да са опровергавали скептиците, не е ясно как орбиталните центрове за данни биха били ремонтирани или модернизирани.

Тези амбиции ще бъдат изключително скъпи, а Мъск не спира дотук: SpaceX също така иска да изгради собствен завод за производство на чипове, намалявайки зависимостта си от лидери като Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Samsung Electronics. Макар друга негова компания - Tesla - да помага с финансирането на това изключително сложно начинание, крайната цена може да надхвърли 100 млрд. долара. Междувременно SpaceX вече изгаря огромни количества кеш, а дълговете ѝ са нараснали до около 29 млрд. долара.

На консолидирана база капиталовите разходи на компанията са надхвърлили 20 млрд. долара през 2025 г., като по-голямата част идва от AI подразделението. Това е повече от общите приходи на бизнеса за същата година - 18,7 млрд. долара. През първото тримесечие на 2026 г. капиталовите разходи са нараснали до над 10 млрд. долара - двойно повече от приходите за периода.

В проспекта за IPO компанията предупреждава, че капиталовите разходи ще се увеличат „значително“ в бъдеще и че ще бъдат финансирани чрез „разнообразни дългови и капиталови решения“, достъпни за публична компания. Целта е да се поддържа инвестиционен кредитен рейтинг.

Ако всичко върви по план, тези огромни инвестиции ще открият нови възможности за приходи, ще намалят разходите за хардуер и ще изградят устойчиви технологични и финансови бариери срещу конкуренцията. Надпреварата с OpenAI и Anthropic за излизане на борсата е частично свързана с привличането на ограниченото количество инвеститорски капитал. Теоретично този, който набере най-много средства, ще има достъп до най-голяма изчислителна мощност, ще разработи най-добрия AI модел и ще спечели състезанието към свръхинтелект.

Използвайки опита си като компания, способна да произвежда в голям мащаб, SpaceX е успяла много бързо да изгради AI тренировъчни клъстери или инфраструктурата, необходима за обучението и работата на модерни модели. На база мегават нейният подход изглежда по-евтин от този на конкурентите в сферата на центровете за данни. Това би трябвало да ѝ позволи по-бързо да възстанови инвестициите си.

Въпреки това нарастващата капиталоемкост може да бъде трудна за рекламиране пред инвеститорите преди IPO-то. Три компании с огромна нужда от кеш - SpaceX, OpenAI и Anthropic - излизащи на борсата по едно и също време, са сериозно предизвикателство за пазара.

Дори утвърдените технологични гиганти изпитват затруднения. Инвеститорите се опасяват, че „хиперскейлърите“ като Microsoft и Meta Platforms ще пострадат от растящите амортизационни разходи, а възвръщаемостта от огромните им инвестиции в центрове за данни е под въпрос. Акциите на тези компании се представят значително по-зле от тези на производителите на полупроводници - основните печеливши от бума на разходите.

Да, SpaceX също контролира ключови места по веригата, подобно на това как TSMC доминира доставките на чипове. Нейните ракети изстрелват над 80% от всичко, което Земята изпраща в орбита - преднина, която изглежда още по-впечатляваща след катастрофалната експлозия на стартовата площадка на Blue Origin на Джеф Безос преди няколко дни. Но финансовите резултати на SpaceX са далеч по-слаби от тези на компаниите за чипове, които разполагат с огромна ценова сила и съответно много високи маржове на печалба.

Докато компанията на Мъск не успее сама да проектира и произвежда свои процесори, тя ще трябва да продължи да ги купува от трети страни. А макар сделката с Anthropic да носи бързи приходи, възвръщаемостта от много от останалите инвестиции може да дойде чак след години.

„Планираме да разпределим значителен капитал за изграждането на AI изчислителната ни инфраструктура и очакваме многогодишен инвестиционен хоризонт, преди тези вложения да доведат до устойчив положителен EBITDA резултат (печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация) на AI сегмента“, се казва в проспекта. Струва си да се помни, че този показател не включва разходите по амортизацията на материалните инвестиции. А компютърните чипове и сателитите не издържат особено дълго.

Всеки, който купува акции на SpaceX при оценка от 1,8 трлн. долара - повече от 90 пъти приходите за миналата година - залага, че традиционните показатели като паричен поток и печалба тук не важат. Подобна логика често се прилага и при Tesla, където обещаното светло бъдеще винаги изглежда „точно зад ъгъла“. Огромните капиталови нужди на SpaceX ще подложат тези оптимистични предположения на сериозно изпитание.