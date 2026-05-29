Ракетата New Glenn на Blue Origin избухна на стартовата площадка

Ракетата New Glenn на Blue Origin избухна в огромно огнено кълбо по време на изпитание на стартова площадка във Флорида в четвъртък вечерта, което нанесе сериозен удар на подкрепяната от Джеф Безос компания в усилията ѝ да се съревновава с доминиращата SpaceX, съобщава Bloomberg.

Компанията подготвяше ракетата за четвъртия ѝ старт, който трябваше да изведе в орбита група сателити за Leo на Amazon.com – конкурентна сателитна мрежа на Starlink на SpaceX. Нито един от сателитите не е бил на борда на ракетата, когато тя е експлодирала, заяви говорител на Amazon.

В публикация в X Blue Origin съобщи, че ракетата е претърпяла „аномалия“ по време на теста. Всички членове на екипажа са налични и са в безопасност, заяви компанията.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

New Glenn, която е ключова за плановете на Blue Origin за космически изследвания, е с години назад спрямо плановете и се сблъсква с по-дълги от очакваните периоди на изчакване между полетите. Експлозията е поредният удар по репутацията ѝ на надеждна алтернатива на Falcon 9 на SpaceX.

Ракетата на Blue Origin ще играе ключова роля в програмата „Артемида“ на НАСА, чиято цел е да изпрати хора обратно на Луната. По-рано тази седмица НАСА възложи на Blue Origin доходоносен договор за изпращане на луноходи на Луната.

Администраторът на НАСА Джаред Айзакман заяви, че космическата агенция ще работи с партньорите си, за да подкрепи „задълбочено разследване“ на инцидента. НАСА ще предостави всякаква информация за въздействието върху програмите „Артемида“ и лунните програми веднага щом тя стане налична.

„Космическите полети са безпощадни, а разработването на нови възможности за изстрелване на тежки товари е изключително трудно“, заяви Айзъкман в публикация в X.

Федералната администрация по авиацията (FAA), която издава лицензи за изстрелване на търговски ракети, заяви, че е информирана за аварията и че тя не е оказала влияние върху въздушния трафик. Тестът не е попадал в обхвата на дейностите, лицензирани от FAA, посочи агенцията, като препрати по-нататъшните въпроси към компанията.

Ракетата New Glenn е част и от елитна група превозни средства, които трябва да извеждат в орбита най-важните за националната сигурност на САЩ сателити за Пентагона.

Blue Origin наскоро изстреля New Glenn в третия ѝ полет през април. Ракетата успешно излетя, а ускорителят на превозното средство кацна на баржа на компанията в морето.

Въпреки това горната част на ракетата срещна проблем в космоса и не постигна достатъчна тяга, като не успя да изведе в правилната орбита спътника, който пренасяше за AST SpaceMobile. В крайна сметка спътникът падна обратно на Земята и изгоря в атмосферата.

FAA наскоро одобри разследващия доклад на Blue Origin, който анализира проблема при третия полет, а компанията заяви, че са предприети коригиращи мерки.