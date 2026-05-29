Lenovo удвоява цената на акциите си в най-добрия си месец от 1999 г.

Lenovo Group е на път да отбележи най-успешния си месец от повече от четвърт век насам. През май цената на акциите ѝ се е удвоила на фона на нарастващия ентусиазъм сред инвеститорите относно перспективите за растеж на компанията в резултат на изкуствения интелект, предава Bloomberg.

Акциите скочиха с до 31% в петък и отбелязват ценови ръст от 109% през този месец, което ги насочва към най-голямото месечно повишение от 1999 г. насам. Ръстът се ускори, след като отчетите показаха, че приходите, свързани с изкуствения интелект, са помогнали да се компенсира натискът от нарастващите разходи за компоненти. Това е помогнало на компанията да удължи серията си като най-добре представящата се компания в индекса Hang Seng China Enterprises за тази година.

Последният скок се случва и след като Dell Technologies представи оптимистични прогнози, свързани със силното търсене на AI сървъри, което даде тласък на цените на акциите на компютърните компании в цяла Азия. Прогнозите на Dell подхраниха оптимизма по отношение на Lenovo, като инвеститорите все повече разглеждат компанията като потенциален играч в областта на AI инфраструктурата.

„Растежът на AI сървърите очевидно е движеща сила, като търсенето вече се разширява от хипермащабните компании към бизнесите за извличане на AI изводи, което е от полза за традиционните производители на сървъри като Lenovo и Dell“, заяви анализаторът от Bloomberg Intelligence Стивън Ценг.

Резултатите на Lenovo за изминалата финансова година показаха, че компанията е успяла да запази маржовете си стабилни въпреки недостига на чипове за памет, което подкрепя мнението, че тя е в по-добра позиция от по-малките си конкуренти. Настроенията бяха подкрепени и от оптимизма около дейностите ѝ в областта на AI сървърите и AI агентите, а допълнителен тласък получиха, след като Goldman Sachs увеличи повече от два пъти целевата си цена за акцията.

Поскъпването на акциите на производителя на компютърен хардуер противоречи на тенденцията при другите технологични компании, листнати в Хонконг. Интернет платформите там са изправени пред силна конкуренция и натиск върху рентабилността поради необходимостта от големи разходи за хардуер и AI инфраструктура. Индексът Hang Seng Tech е спаднал с около 12% през тази година.