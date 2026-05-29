Всички индекси на БФБ записаха ръстове при слаб оборот

Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) отчетоха ръстове в последната сесия за седмицата, като основният бенчмарк SOFIX напредна с 0,07% до 1244,97 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се повиши с 0,11% до 214,83 пункта. Показателят на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете ръст от 0,08% до 232,48 пункта. Измерителят на малките и средни предприятия beamX напредна с 0,94% до 114,61 пункта, докато индексът BGTR30 се повиши с 0,1% до 1035,1 пункта.

Оборотът на борсата достигна скромните 1,012 млн. евро. Най-голям оборот сред акциите записа „Шелли груп“ – 135,3 хил. евро, следвана от „Адванс“ АДСИЦ със 112,76 хил. евро и „Доверие обединен холдинг“ АД със 111,8 хил. евро.

Акциите на „Доверие обединен холдинг“ бяха най-търгувани в сесията с 64 сделки, следвани от тези на „Химимпорт“ с 33 сделки, „Сирма груп“ и „Софарма“ с по 32 сделки и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 28 сделки.

Основните индекси на Българска фондова борса в края на сесията на 29 май. Графика: БФБ

„Софарма“ беше акцията, която записа най-голям ценови ръст в рамките на SOFIX, поскъпвайки с 10,59%. Тя е следвана от „ТБ Първа инвестиционна банка“ АД с 8,9% ръст, „Шелли груп“ с 8,89% ръст и „Фонд за недвижими имоти България“ с 8,87 на сто увеличение.

В дъното попадат акциите на „Сирма груп холдинг“ с ценови спад от 13,29%, следвани от „Уайзър технолоджи“ АД с 11,39% намаление и книжата на „Доверие обединен холдинг“, които поевтиняха с 9,75 на сто.

В рамките на BGBX40 най-печелившата акция беше тази на „Синергон Холдинг“. Книжата на дружеството поскъпнаха с 19,75%, следвани от акциите на ЕМКА АД, които добавиха 18,64% към стойността си, и тези на „Петрол“ АД, които поскъпнаха с 16,79 на сто.

При beamX най-успешни бяха акциите на „Глобал гейминг солюшънс“ АД, които напреднаха с 22,79%, следвани от книжата на „Ай Ти Еф груп“ АД, които поскъпнаха с 20,915%, и тези на „МФГ инвест“ АД, които прибавиха 13,94% към стойността си.