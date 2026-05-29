IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Външният дълг на България нарасна с 36% до близо 70 млрд. евро в края на март

Вътрешнофирменото кредитиране се увеличава с 5,5% за година до 14,827 млрд. евро в края на първото тримесечие

14:41 | 29.05.26 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Брутният външен дълг (частен и държавен) на България към края на март е нараснал с 36,4% на годишна база до 69,535 млрд. евро. Така той се равнява на 56,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, което е с 12,5 процентни пункта повече спрямо година по-рано, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Източник: БНБ и МФ Източник: БНБ и МФ

В края на март краткосрочните задължения достигат 22,820 млрд. евро, като нарастват с близо 125% спрямо март 2025 г.  

Дългосрочните задължения към 31 март са 46,714 млрд. евро и се увеличават за една година с 14,5 на сто.

Източник: БНБ и МФ Източник: БНБ и МФ

Централната банка отчита, че в края на март 35,685 млрд. евро (51,3%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 71,9% от брутните външни задължения, при 78,1% година по-рано.

Източник: БНБ и МФ Източник: БНБ и МФ

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление към края на първото тримесечие е 16,299 млрд. евро и за една година нараства с 30,4%. Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 23,4% към края на март 2026 г., при 24,5% преди година.

Външните задължения на централната банка са 11,732 млрд. евро и се увеличават с близо 9,794 млрд. евро за година. Те отразяват задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари.

Външните задължения на сектор Други парично-финансови институции (банки и фондове на паричния пазар) са над 12,170 млрд. евро. Те се повишават с 35,7% спрямо година по-рано.

Външните задължения на бизнеса и домакинствата са повече от 14,505 млрд. евро и растат на годишна база с над 7%.

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,827 млрд. евро в края на март, което е с 5,5% повече спрямо година по-рано.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 14:41 | 29.05.26 г.
БНБ външен дълг кредитиране икономиката на България
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 1
Repoman
преди 27 минути
Да внасяме, след като така е по-ефективно, да внасяме. Да използваме евтин труд и да произвеждаме повече стоки, за да има какво да се консумира у нас за тези много новопостъпили пари и да няма висока инфлация.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 4 rate down comment 1
0pk
преди 30 минути
До: Repoman такъв е планЪт наистина. Е вече почваме да внасяме виетнамци като едно време, щото работа е повече от работната ръка. :]
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 1
Repoman
преди 57 минути
Браво, 36% ръст си е за завиждане. Дано все така да растем, да успеем да настигнем западния свят.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още