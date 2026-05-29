Украйна е предала данни за ракетата "Орешник" на САЩ, дрон удари блок в Румъния

По време на масираната атака над Киев в нощта срещу 24 май Русия използва две ракети "Орешник", част от ядрения ѝ арсенал, сочат данните на украинските власти. Едната от тях е паднала в окупираните части на Донецка област, а другата - в едно от населените места край Киев - Била Церква. Според медийни публикации, които не са официално коментирани, поразени при удара са гаражни клетки в града, но вероятната цел е намиращ се наблизо авиоремонтен завод.

Според републиканеца Джим Хаймс, член на комисията по разузнаване на Камарата на представителите (долната камара на американския Конгрес), сега Украйна, а и САЩ имат достъп до отломките на "Орешник" и могат да направят нужните анализи. Конгресменът направи това изявление по време на брифинг в украинската столица. Той, заедно с демократа Ричард Блументал, е на посещение в Украйна и преди дни разговаряха с украинския президент Володимир Зеленски.

На 24 май Русия използва за трети път ракетата "Орешник", способна да носи ядрени бойни глави, но според изявления на властите, този път са останали множество отломки, на които може да бъде направена експертиза.

Съветникът по комуникационни въпроси в украинското президентство Дмитро Ливин каза пред украински медии, че Украйна като цяло предава на своите съюзници информация и определени данни, след като бъдат направени експертизи. "Мисля, че е по-добре да не разкриваме повече подробности", допълни още той.

Ракетата "Орешник" може да е една от малкото с руски компоненти

От офиса на украинския президент официално съобщиха, че са представили на европейски посланици данни от използваните ракети в удара - "Калибър", Х-101, "Циркон", както и дроновета "Геран" (модификация на иранските Shahed). Във всички тях има западни елементи, включително произведени в САЩ, Германия, Великобритания и Швейцария, отчита съветникът по въпросите на санкционната политика Владислав Власюк.

Едно от изключенията обаче може да се окаже именно ракетата "Орешник" - в нея са намерени части, произведени от Русия и Беларус в периода 2004 - 2014 година.

По данни на Власюк след съвместна работа със САЩ са затворени няколко канала, по които Русия получава компоненти, използвани за производство на ракети и дронове.

Русия ще позволи на бизнеса да купува ПВО и радари, но ще ги използва армията

Компаниите в Русия ще могат да си купуват системи за противовъздушна отбрана (ПВО), за радиоелектронно заглушаване и радари в опит да защитят активите си от украинските дронове. Това съобщава руското издание РБК, позовавайки се на свои източници в Министерството на отбраната на Русия.

Според публикацията вече е създаден механизъм, по който наскоро сформираните от резервисти мобилни огневи групи ще бъдат осигурени с оръжия с голям калибър и други средства за защита, закупувани от местния бизнес, за да бъдат опазени техните съоръжения, но също така и гражданска инфраструктура в региона.

От месеци руски военни анализатори критикуват липсата на средства за защита за ключови обекти - не само рафинерии, но и военни заводи и летища, които са целите на украинските дронове.

В социалните мрежи по-рано беше разпространено видео по поставяне на система за ПВО - модификация на "Панцир" за дронове, на сграда в Москва, която се свързва с "Роснефт". Става въпрос за кулата Nordstar Tower, която е една от най-високите сгради в Москва - 170 м. В района е щабът на външното разузнаване, около който има и училища и детски градини.

Още една голяма руска рафинерия беше ударена с дрон

Въпросът за защитата на съоръженията става все по-актуален на фона на увеличения потенциал на Украйна за атаки на стратегически предприятия и цели. По данни на Ройтерс само от началото на 2026 година са затворили или намалили работата си шест големи руски рафинерии в централната част на страната. Капацитетът за преработка на петрол е намален с една четвърт към края на май.

В нощта срещу 29 май украинските дронове подпалиха и рафинерията на "Лукойл" във Волгоград, сочат геолокализирани видеа в социалните мрежи.Това е ключово за региона предприятие, което има капацитет за преработката на 15 млн. тона петрол годишно.

Местни жители съобщават и за множество силни взривове около военния завод "Титан - Барикади", специализиран в артилерийски части и ракетни компоненти.

Не само Русия не иска Украйна да разработи своя антибалистична ПВО

Не само Русия не иска Украйна да разработи своя система за противовъздушна отбрана срещу балистични ракети, каза украинският президент Володимир Зеленски пред украински медии във военната база в Упсала (Швеция). "За Русия причините са ясни. И за другите са ясни - бизнес, конкуренция", допълни още той.

Швеция е първата европейска държава, която официално се присъедини към инициативата на Киев за разработване на европейска алтернатива за системи, които могат да прихващат балистични ракети.

Балистичните ракети са една от най-сериозните заплахи за Украйна. По данни на Военно-въздушните сили (ВВС) в периода 1-24 май Русия е изстреляла 92 балистични ракети, от които са прихванати и унищожени само 22. При дроновете ефективността на украинските разработки и системи за прихващане надхвърля 90%.

Володимир Зеленски изпрати преди дни писмо до Конгреса и до Белия дом с молба да бъдат предоставени ракети за ПВО, с които Украйна да се защити от руските ракети. "Чакаме отговора", допълни украинският президент по време на визитата си в Швеция.

Украйна получава Gripen с ракети Meteor

"Получаваме не само изтребители, но и ракети за тях", коментира още Володимир Зеленски от Швеция, където подписа споразумение за покупката на 20 нови изтребителя Gripen. По негови думи те ще бъдат въоръжени с ракетите Meteor. Шведският премиер Улф Кристершон съобщи, че като част от пакет с военна помощ ще бъдат предадени и 16 изтребителя от по-старо поколение, вероятно в началото на 2027 г.

Според военни анализатори Meteor е една от модерните европейски ракети "въздух - въздух" с обхват на действие до 200 км.

Зеленски коментира по време на визитата си в Швеция, че покупката на изтребителите ще бъде решаваща най-вече за ограничаване на едно от най-ефективните руски оръжия - управляемите авиационни бомби. Те се изстрелват от бомбардировачи на територията на Русия, или дълбоко в окупираните територии, където са недосегаеми за сегашните отбранителни възможности на Украйна. Според анализатори управляемите авиационни бомби имат обхват около 100 км.

Управляемите авиобомби са един от най-успешите пробиви на Русия - те са модифицирани бомби, познати още от Втората световна война, и унищожават позиции на фронта и в близките до фронтовата линия населени места.

Русия използва по над 200 авиационни бомби всеки ден

Русия използва средно по над 200 авиационни бомби на ден от години. Именно те доведоха до пробив на бойното поле в началото на 2024 година, унищожавайки военните укрепления в Авдийвка. Тези бомби се използват активно и по обекти в град Запорожие, Днипро, Харков, Суми и други населени места в близост до руската граница или до фронтовата линия.

Данните на ВСУ за 1555-ия ден от пълномащабната война (28 май) показват, че Русия е извършила 86 въздушни удара с 269 управляеми бомби, както и 2800 артилерийски обстрела. Използвани са и 7800 fpv-дрона, което е по-малко от средното за деня за последните седмици - над 9200 дрона

Сводката на Генералния щаб показва, че най-тежко е положението в Покровското направление, където са регистрирани 46 атаки. Ожесточени са боевете за Хуляйполе (32) и Костянтинивка (16). Бойните действия в Купянск, Краматорск и Словянск са ограничени, но градовете са обстрелвани с управляеми бомби.

През миналото денонощие ВСУ регистрира 267 бойни действия спрямо 317 ден по-рано.

Дрон падна върху сграда в Галац

Двама души са пострадали, след като дрон падна върху покрива на 10-етажна сграда в румънския град Галац, съобщи Министерството на отбраната на Румъния. От институцията отбелязват, че това се е случило по време на руска атака с дронове в граничния украински град Измаил. Населеното място е честа цел за руснаците заради пристанището и газовите съоръжения в региона.

Министерството на отбраната на Румъния съобщава, че изтребители F-16 патрулират в региона и имат разрешение да свалят въздушни цели.

Това е пореден случай, в който дронове навлизат на територията на съседни на Украйна държави. Многократно румънските власти са съобщавали, че изтребителите им са "съпровождали" дронове, навлезли в румънското въздушно пространство.