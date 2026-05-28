Украйна добавя и шведските изтребители Gripen към военно-въздушните си сили

Украйна подписа с Швеция договор за покупката на 22 изтребителя Gripen от последно поколение (E/F) за сумата от 2,5 млрд. евро. Парите са от заема в размер на 90 млрд. евро за две години, осигурен от Европейския съюз. По-рано днес (28 май) украинският парламент ратифицира договора за заема и Киев вече очаква първия транш. Средствата са предвидени за покупка на оръжия, производство на дронове и възстановяване на енергийните съоръжения, разрушени от руските въздушни удари тази зима.

По силата на подписаното споразумение Украйна ще получи и 16 изтребителя от поколение C/D в началото на 2027 година, които ще се присъединят към флотилията от модерни изтребители на ВВС - F-16 и френските Mirage. Целта е подсилване на противовъздушната отбрана (ПВО), отбеляза премиерът на Швеция Улф Кристерсон по време на кратък брифинг след подписване на споразумението с украинския президент Володимир Зеленски във военната база край шведския град Упсала.

Новите шведски изтребители ща бъдат доставени поетапно до 2030 година. Украинските пилоти вече се обучават за полети с шведските изтребители.

"Взимаме не само изтребителите, но и ракети към тях", допълни още украинският президент.

Зеленски анонсира и нов голям пакет военна помощ от Швеция в размер на 2,7 млрд. долара, от които 400 млн. долара за производството на дронове. Той призова за затягане на санкциите срещу Русия, както и за ускоряване на работата на европейска система за ПВО, която да замени американските Patriot.