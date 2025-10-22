Украйна планира дългосрочна стратегическа покупка на поне 100 изтребителя Gripen

Украйна и Швеция подписаха дългосрочно споразумение за сътрудничество, предвиждащо стратегическата покупка на изтребители Gripen. Подпис под споразумението сложи шведският премиер Улф Кристершон и украинският президент Володимир Зеленски. По време на брифинг стана ясно, че Киев е изразил желанието си да купи 100-150 изтребителя, които ще започнат да се произвеждат от Saab. Те ще подкрепят въздушната отбрана на Украйна.

"Това са уникални самолети, които могат да гарантират не само сигурността на Украйна и Швеция, но и на цяла Европа" коментира шведският премиер след кратката церемония по подписване на споразумението. Той увери, че в шведския парламент и в обществото често има спорове по различни теми, но подкрепата за Украйна е неизменна и допълни, че страната му е един от най-големите донори на военна помощ за страната, предоставяйки артилерийски системи, разузнавателни самолети, боеприпаси и т.н.

Споразумението е дългосрочно - няма да доставим 150 самолета наведнъж, допълни още той.

Швеция е една от държавите, които участват в PURL, програмата на НАТО, която предвижда покупката на американско оръжие и предаването му на Украйна, отбеляза украинският президент Володимир Зеленски. Той каза още, че Русия атакува всяка нощ енергийна инфраструктура, жилищни сгради и детски градини, а въздушната отбрана включва много компоненти - от системите Patriot и NASAMS до изтребителите F-16 и френските Mirage, както и самолетите, които има Украйна от съветско време.

Попитан защо Украйна е избрала шведския Gripen за стратегически изтребител за армията си той отбеляза, че това е било желанието на военните, оценявайки съотношението между разходите за покупка и възможностите, които предлагат изтребителите. "Gripen е един от най-добрите изтребители в света", допълни още той и посочи, че предстои подготовката на пилоти, технически екипи и бази в Украйна за новите самолети.

Кристершон анонсира участието на Зеленски в срещата на европейските лидери в Брюксел в четвъртък. Една от темите ще бъде военната помощ за Украйна и използването на замразените руски активи. "Не се страхувайте от Русия", призова украинският президент по отношение на руските активи и отбеляза още, че договори като този със Saab подсилват Украйна и оказват натиск на Русия да прекрати бойните действия и да преговаря за мир.

По време на брифинга Зеленски коментира, че Москва не побеждава на бойното поле, но използва много добре всеки случай, за да раздели съюзниците - първо САЩ от Европа, после да всее раздор вътре в Европа, за да може да бъде намалена подкрепата за Украйна. "Силните страни в Европа обаче са заедно", каза още той, визирайки "коалицията на желаещите", която ще се срещне в петък в Лондон в хибриден формат - някои от лидерите ще се включат онлайн.

Днес съм по-оптимистично настроен за края на войната отпреди девет месеца, заяви още украинският президент и посочи, че отношенията и връзките със САЩ сега са на по-добро ниво.