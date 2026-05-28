IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Румен Радев пред Марк Рюте: България има важен принос за сигурността на НАТО

София е важен съюзник и помага в защитата на източния фланг на НАТО, каза генералния секретар на алианса

11:52 | 28.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Министерски съвет
Снимка: Министерски съвет

България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза днес премиерът Румен Радев при срещата си с генералния секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт (БВП), и последователно върви към повишаване до 5 процента.

Премиерът посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса.

„В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата“, добави Радев, цитиран от БТА.

По думите му трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО.

Българският премиер добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство.

„Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители“, посочи Радев.

България е важен съюзник и помага в защитата на източния фланг на НАТО, отбеляза Рюте.

„Черно море и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен“, каза той. По неговите думи България има важен принос за силите на КейФОР. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целия алианс. Рюте добави, че с премиера Радев са добри приятели от дълги години.

По-късно днес премиерът Радев ще бъде приет последователно от председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.

В сряда Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, след което отпътува за Брюксел за среща с белгийския си колега Барт де Вевер. 

В делегацията на премиера са неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 11:53 | 28.05.26 г.
НАТО отбрана Румен Радев
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още