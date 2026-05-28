Румен Радев пред Марк Рюте: България има важен принос за сигурността на НАТО

България има много важен принос за сигурността на НАТО, каза днес премиерът Румен Радев при срещата си с генералния секретар на пакта Марк Рюте в Брюксел. Радев отбеляза, че нашата страна е постигнала целта за инвестиции в отбраната, равни на 2% от брутния вътрешен продукт (БВП), и последователно върви към повишаване до 5 процента.

Премиерът посочи, че задачата на НАТО е да защитава всяка педя от територията на алианса.

„В толкова предизвикателни времена НАТО трябва да осигури силни инвестиции в отбраната, да има ясно виждане и приложима стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата“, добави Радев, цитиран от БТА.

По думите му трябва да постигнем много балансиран микс от способности за повишаване на националните отбранителни възможности и да допринесем за общите способности на НАТО.

Българският премиер добави, че нашата страна е осигурила значителни инвестиции за обновяване на българските въоръжени сили, включително със средства родно производство.

„Важно е да инвестираме и в хората, да имаме общи стандарти за привличане и задържане на служители, отбеляза премиерът. Вярвам, че войната в Украйна показа нуждата от мотивирани и посветени служители“, посочи Радев.

България е важен съюзник и помага в защитата на източния фланг на НАТО, отбеляза Рюте.

„Черно море и България имат ключова роля за алианса, страната е домакин на сили за изнесено присъствие, които преди време посетих и бях много впечатлен“, каза той. По неговите думи България има важен принос за силите на КейФОР. Рюте посочи, че военната индустрия в България подкрепя целия алианс. Рюте добави, че с премиера Радев са добри приятели от дълги години.

По-късно днес премиерът Радев ще бъде приет последователно от председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща.

В сряда Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, след което отпътува за Брюксел за среща с белгийския си колега Барт де Вевер.

В делегацията на премиера са неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.