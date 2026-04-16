Европа ускорява работата по резервен план на НАТО, ако САЩ се оттеглят от пакта

Резервен план, който да гарантира, че Европа може да се защити, използвайки съществуващите военни структури на НАТО, ако САЩ се оттеглят, набира скорост, след като получи подкрепата на Германия – дългогодишен противник на подхода "да действаме самостоятелно", съобщава БТА, позовавайки се на Wall Street Journal.

Длъжностните лица, работещи по плановете, които някои наричат "Европейска НАТО", се стремят да включат повече европейци в командните и контролни роли на алианса и да допълнят военните ресурси на САЩ със свои собствени.

Плановете – които се развиват неофициално чрез странични дискусии и срещи на вечеря в и около НАТО – не са предназначени да се конкурират с настоящия алианс, заявиха участниците. Европейските официални лица се стремят да запазят възпиращия ефект спрямо Русия, оперативната непрекъснатост и ядрената надеждност, дори ако Вашингтон изтегли войските си от Европа или откаже да я защити, както заплаши президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Плановете, замислени за пръв път миналата година, подчертават дълбочината на европейската тревога относно надеждността на САЩ. Те се ускориха, след като Тръмп заплаши да отнеме Гренландия от друга членка на НАТО - Дания, и сега придобиват нова актуалност на фона на конфликта около отказа на Европа да подкрепи американската война в Иран, отбелязва WSJ.

Политическият обрат в Берлин дава тласък на процеса

Десетилетия наред Германия се съпротивляваше на водените от Франция призиви за по-голяма европейска суверенност в областта на отбраната, предпочитайки да запази САЩ като крайния гарант на европейската сигурност. Това сега се променя при германския канцлер Фридрих Мерц поради опасения относно надеждността на САЩ като съюзник по време на президентството на Тръмп и след това, изтъкват източници, запознати с неговото мислене.

Предизвикателството е огромно. Цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство на почти всяко ниво, от логистиката и разузнаването до върховното военно командване на алианса, припомня WSJ.

Европейците сега се опитват да поемат по-голяма част от тези отговорности, което Тръмп отдавна изисква. Алиансът ще бъде "повече ръководен от Европа", заяви в средата на март генералният секретар на пакта Марк Рюте.

С времето НАТО ще бъде водена все повече от Европа, каза Рюте. Да бъдем прагматични, по въпросите на сигурността присъствието на САЩ в Европа – конвенционално и ядрено – остава задължително, добави той. Рюте отбеляза, че Европа все още е силно зависима за някои военни способности, особено високотехнологични, които се произвеждат масово само от САЩ.

Разликата сега е, че европейците предприемат стъпки по своя собствена инициатива, поради нарастващата враждебност на Тръмп, а не в резултат на подтикване от страна на САЩ, посочва WSJ. През последните седмици Тръмп не пестеше "ласкави думи" за европейските съюзници, които нарече "страхливци" и определи НАТО като "хартиен тигър", добавяйки : "(руският президент Владимир) Путин също го знае".

"Прехвърлянето на тежестта от САЩ към Европа е в ход и ще продължи... като част от стратегията на САЩ за отбрана и национална сигурност“, заяви финландският президент Александър Стуб, един от лидерите, участващи в плановете. "Най-важното е да се разбере, че това се случва, и да се направи по много управляем и контролируем начин, вместо [САЩ] просто бързо да се изтеглят“, посочва Стуб.

Той е един от малкото европейски лидери, които поддържат близки отношения с Тръмп, а страната му разполага с едни от най-силните въоръжени сили на континента и най-дългата граница с Русия.

По-рано този месец Тръмп заплаши да напусне НАТО заради отказа на съюзниците да подкрепят кампанията му срещу Иран, като заяви, че това решение вече "не подлежи на обсъждане". Всяко изтегляне от алианса би изисквало одобрение от Конгреса, но президентът все пак би могъл да изтегли войски или ресурси от Европа или да откаже подкрепа, като използва правомощията си като главнокомандващ, отбелязва WSJ.

Веднага след заплахата на Тръмп Стуб се обади на президента, за да го информира за плановете на Европа за укрепване на собствената си отбрана, информира Ройтерс.

"Основното послание към нашите американски приятели е, че след всички тези десетилетия е време Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и отбрана", заяви Стуб.

Решаващият политически катализатор за Европа беше историческата промяна в Берлин, доколкото в Германия има разположени американски ядрени оръжия и страната отдавна избягваше да постави под въпрос ролята на Америка като гарант за европейската сигурност, отбелязва WSJ. Германците и другите европейци се опасяваха, че насърчаването на европейското лидерство в рамките на НАТО може да даде на САЩ претекст да намалят ролята си – резултат, от който много европейци се страхуваха.

Въпреки това, в края на миналата година Мерц започна да преоценява това дългогодишно виждане, след като стигна до заключението, че Тръмп е готов да изостави Украйна, според хора, запознати с неговото мислене. Мерц беше загрижен, че Тръмп обърква жертвата и агресора във войната и че вече няма ясни ценности, които да ръководят политиката на САЩ в рамките на НАТО, казват източниците.

Въпреки това германският лидер не искаше публично да поставя под въпрос алианса, което би било опасно, казаха източниците. Вместо това европейците ще трябва да поемат по-голяма роля. В идеалния случай САЩ ще останат в алианса, но по-голямата част от отбраната ще бъде оставена на европейците, добавят източниците, цитирани от WSJ.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че текущите дискусии в рамките на НАТО не винаги са лесни, но ако доведат до решения, това ще създаде възможност за Европа. Той определи НАТО като "незаменима както за Европа така и за САЩ".

"Но е ясно и това, че ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата отбрана, и ние правим точно това", заяви Писториус. "НАТО трябва да стане по-европейска, за да остане трансатлантическа".

Промяната в позицията на Германия доведе до по-широко съгласие сред другите страни, включително Великобритания, Франция, Полша, скандинавските страни и Канада, които сега представят плана за действие при извънредни ситуации като коалиция на желаещите в рамките на НАТО, според участващи в процеса официални лица.