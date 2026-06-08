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Дания ще плати с 2,2 млрд. долара повече от планираното за поръчаните изтребители F-35

Оценката на националните одитори, която възлиза на 71,2 млрд. крони, се различава от тази на правителството, което първоначално прогнозира разходи от 57,1 млрд. крони

21:57 | 08.06.26 г. 1
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Разходите около покупката на изтребители F-35 от Дания ще бъдат с около 14 млрд. крони (2,2 млрд. долара) по-високи от планираното, разкриват националните одитори, които критикуват правителството на скандинавската страна за предоставянето на подвеждаща информация пред парламента.

27-те изтребителя F-35, произведени от американската компания Lockheed Martin Corp., ще струват общо 71,2 млрд. крони за 30 години, включително разходи като поддръжка и обучение на пилоти, съобщи Датската национална одитна служба. Това е повече от оценката на министерството на отбраната за разходи в размер на 57,1 млрд. крони.

Дания реши да поръча 27-те изтребителя през 2016 г. и 2017 г. и впоследствие заяви, че планира да закупи допълнителни 16 бойни самоета, след като войната на Русия срещу Украйна накара страната и нейните скандинавски съюзници значително да увеличат военните си разходи.

По-високата от очакваната цена означава, че сега Дания ще има по-малко средства за други области, изтъква одитната служба.

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Дания наскоро се сблъска с натиск да увеличи военните разходи, след като Доналд Тръмп обвини страната в недостатъчно финансиране на отбраната на Гренландия и посочи това като причина, поради която САЩ трябва да анексират датската територия.

Европейската страна очаква да похарчи около 3,5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана тази година, в сравнение с 2% през 2023 г.

Дания досега е получила 23 от изтребителите F-35, като останалите четири ще бъдат доставени тази година и в началото на 2027 г.

Разходите за допълнителните 16 самолета не бяха обхванати от одиторите. 

Неспособността на Министерството на отбраната да оцени точно разходите е „незадоволителна“ и е „тревожна“, добавят одиторите.

Полша, друга европейска страна членка на НАТО, получи в края на май три изтребителя F-35, докато страната засилва фокуса върху превъоръжаването си. Полша е поръчала от САЩ 32 многоцелеви изтребителя F-35, построени от Lockheed Martin. Машините се считат за едни от най-модерните бойни самолети, използвани в момента от страните от НАТО.

В Европа F-35 са на въоръжение в страни като Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерландия, Белгия, Италия и Дания.

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Последна актуализация: 21:57 | 08.06.26 г.
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Коментари

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1
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гъбко
преди 56 минути
Няма как да обхванат 30г напред разходите по поддръжката . Могат само да екстраполират приблизително ... Упражнявали са се в бишкане на правителството . Военните разходи в Европа те първа има да растат и да се умножават .
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