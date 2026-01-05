Ердоган иска Турция да се върне в програмата за изтребителите F-35 с обещанието да подсили НАТО

Турският президент Реджеп Ердоган призова Турция да се върне в програмата за американските изтребители F-35, като според него това ще заздрави връзките с Вашингтон и ще подсили сигурността на НАТО.

В писмени отговори на въпроси на Bloomberg държавният глава посочва, че е отправил апела си лично пред американския президент Доналд Тръмп по време на срещата им в Белия дом през септември. Той също така определя решението Анкара да бъде изключена от програмата заради покупката на руско военно оборудване като „несправедливо“.

„С връщането на Тръмп на служба се появи възможност да се придвижат турско-американските отношения към по-разумна и конструктивна основа“, посочва Ердоган.

Коментарите на Ердоган подчертават желанието на Анкара за подобряване на обтегнатите отношения с Вашингтон заради покупката на руските противоракетни системи С-400. В момента нарастващото припокриване в приоритетите на Турция и САЩ – по отношение на отбраната, енергоресурсите и регионалните конфликти – преформатират турската роля на балансьор между НАТО и Русия, която е най-големият търговски партньор на страната.

Американски втечнен природен газ

Турция е третият по големина купувач на руски петрол и се оказа под натиск от страна на Вашингтон през септември, за да намали вноса от Москва. В опит да адресира притесненията, Анкара преразглежда и газовата си стратегия, фокусирайки се върху портфолио, изградено около американски втечнен природен газ (LNG), като също така иска да инвестира в американски петролни и газови полета.

„Значително увеличихме нашите доставки на LNG, най-вече от САЩ“, коментира Ердоган. Страната сега има „важна позиция“ в турската верига на доставки, коментира още той.

„Позицията на Турция е много ясна: действаме в синхрон с нашите национални интереси и нашата енергийна сигурност“, заяви турският президент. „Като страна, която разчита на внос за значителна част от своите нужди от въглеводороди, ние трябва да следваме предпазлив и балансиран подход по всички въпроси, които могат да повлияят на енергийната ни сигурност“, допълни още той.

Но Русия все още отговаря за 61% от покупките на петрол на Турция и 40% от доставките на газ, според актуалните статистически данни на страната. Тази доминация е в продължение на десетилетия и вероятно ще са необходими години, за да се промени.