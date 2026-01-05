Газовите пазари в Европа не обръщат внимание на ледената вълна, обхващаща континента

Газът в Европа поевтинява въпреки ледената вълна, обхващаща континента. На нидерландската борса TTF цената достига ниво от около 27 евро за мегаватчас, което е спад от 6% спрямо търговията на 2 януари. Пазарите реагират на прогнозите за рязко повишаване на температурите само след няколко дни, както и на данните за увеличени доставки.

Пазарите не очакват сериозни сътресения и търговията през първото тримесечие се движи между 26 и 27 евро за мегаватчас. Заради прогнозите за ръст на доставките търговците неглижират намаляващите резерви от газ в газохранилищата - до 60,5% от капацитета им. В началото на 2025 година резервите от газ бяха повече - малко над 70% от капацитета на газохранилищата, а през февруари и март бързо се изчерпаха заради необичайно студената зима и недостигащ втечнен природен газ на световните пазари. Сега в експлоатация са нови мощности за газификация в САЩ, което донесе и спокойствие за доставките.

Данните на Gas Infrastructure Europe сочат, че у нас газохранилището "Чирен" е пълно до 67% от капацетата си. Преди дни Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на газа за януари от 31,15 евро за мегаватчас.

Търсенето на газ в Европа расте

В последните дни Франция рестартира газови централи, за да покрие търсенето на електроенергия заради ниските температури. В някои региони на страната се очакват до 15 см сняг. Местните власти съобщават за спрени влакове в Нормандия, пише Bloomberg. Училищните автобуси в Нормандия и Бретон са спрени, допълва още агенцията.

Заради снеговалеж има отменени полети на летища в Амстердам, Берлин и Париж.

Преди ден силните ветрове за кратко затвориха и летището в София. В същото време Гърция ограничи полетите във въздушното си пространство заради проблеми с радиочестотите - само на летището в Атина бяха отменени или забавени 90 полета. Това предизвика истински хаос в един от най-натоварените моменти на летището в гръцката столица.

Фонтанът на площад "Трафалгар" в Лондон замръзна, съобщават британски медии и допълват, че се очаква необичайно студеното време на Острова да продължи около седмица. Вече има натрупан около 10 см сняг в някои британски градове, които обикновено рядко виждат снеговалежи.

По-късно се очаква топла вълна от океана, която ще държи високи температурите в Европа до началото на февруари, сочат още прогнозите, цитирани от Bloomberg.