Миран от Фед: Лихвите ще трябва да бъдат намалени с повече от един процентен пункт

Федералният резерв на САЩ ще трябва да намали лихвените проценти с повече от един процентен пункт през 2026 г., тъй като в момента паричната политика ограничава икономиката. Това заяви членът на Управителния съвет на централната банка Стивън Миран, цитиран от Bloomberg.

„Мисля, че не може да се твърди, че паричната политика е неутрална. Смятам, че тя е явно рестриктивна и забавя икономиката. Намаление с над 100 базисни пункта ще бъде оправдано през тази година“, каза той.

Миналия месец представителите на Фед намалиха разходите по заемите за трети пореден път, но дадоха сигнал, че допълнителни понижения в краткосрочен план не са гарантирани. Централните банкери са разделени по отношение на перспективите за инфлацията и пазара на труда и според последните им прогнози предвиждат едно облекчение за 2026 г.

Някои колеги на Стивън Миран заявиха тази седмица, че лихвените проценти вероятно са близо до неутралното ниво, което нито стимулира, нито ограничава икономическия растеж. Той обаче призовава за агресивни намаления от септември, когато бе назначен в борда от президента Доналд Тръмп.

По-рано във вторник председателят на клона на Фед в Ричмънд Том Баркин посочи, че според него настоящото ниво на лихвите е „в рамките на прогнозите за неутралното ниво“.

„В бъдеще паричната политика ще изисква прецизно взети решения, които да балансират напредъка в двойната ни цел за инфлация от 2% и максимална заетост“, каза той по време на реч.

„При ниската степен на заетост никой не иска пазарът на труда да се влоши още повече, а при инфлация над целта вече почти пет години никой не иска да се затвърдят очакванията за по-упорит ценови натиск. Балансът е труден за постигане“, добави Баркин.