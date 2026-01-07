Устремът на SOFIX продължава над нивото от 1250 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX продължава да се повишава, като вече надмина нивото от 1250 пункта. Индексът добави 2,56% в сесията в сряда и затвори на ниво от 1254,31 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 2,48% в сесията до 214,47 пункта, а BGTR30 – с 1,27% до 1027,78 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчете спад от 1,14% до 231,97 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,77% до 113,84 пункта.

Оборотът в рамките на деня е малко под 2 млн. евро (3,8 млн. лева). На първо място по оборот е „ВЕИ инвест холдинг“ АД с почти 368 хил. евро (малко под 720 хил. лева). Акциите на компанията, която е създадена с цел изграждането на въглеродно неутрална индустриална зона в „Тракия индустриална зона“, Пловдив, от 12 януари 2026 г. ще се търгуват на основен пазар на БФБ, сегмент „стандарт“, обявиха от борсата.

На второ място по оборот е „Шелли груп“ ЕД със 131,5 хил. евро, следвано от „Доверие Обединен Холдинг“ с почти 86,9 хил. евро, „Сирма Груп Холдинг“ с над 79,5 хил. евро и „Софарма“ с близо 69 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция със 77 сделки, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ със 76, „Сирма Груп Холдинг“ с 53, БФБ с 42, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с 41 и „Шелли груп“ с 40.

От акциите, включени в SOFIX, тези на „Доверие Обединен Холдинг“ поскъпват най-силно, с 13,71%, следвани от БФБ с ръст от 5,56%, „Химимпорт“ с 3,68%, „Шелли груп“ с 3,61% и „Уайзър Технолоджи“ с 3,33%.

Най-губещата акция от индекса е тази на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ със спад от 3,38%, следвана от ФНИБ с 2,19% и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) с 2,06%.

От акциите в състава на BGBX40 акциите на „Градус“ поскъпват най-силно, с 35,71%, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“, „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ със 7,77%, „Неохим“ със 7,48%, „Трейс Груп Холд“ с 5,33%.

Акциите на „Монбат“ са най-губещи от индекса, като поевтиняват с 3,54%, следвани от „Адванс Терафонд“ и „София комерс – Заложни къщи“ с 2,21%.

От акциите в beamX тези на „Дронамикс кепитъл“ поевтиняват с 5,38%, докато на „Ай Ти Еф Груп“ поскъпват с 2,53%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 0,67%.