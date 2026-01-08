Одеса е стратегическа цел за Москва, но в Украйна не смятат, че има сили да я реализира

Окупацията на Одеса би била една от най-ценните победи за руския президент Владимир Путин - градът ще даде позиции, застрашаващи Молдова (пробив през Приднестровието), Румъния и България, както и контрол върху Черно море. Това посочва украинският военен анализатор Олександър Коваленко в интервю за УНИАН. Според него обаче на този етап десант по море, по суша или въздушна операция срещу града изглеждат невъзможни.

Експертът посочва, че Русия в момента използва града като тестов полигон за своите дронове и ракети, изстрелвани от Крим. Географското разположение прави уязвима Одеса - дроновете се свалят трудно над морето, а след четири години война важните обекти като пристанището остават все още незащитени от ПВО.

От есента на 2025 година Одеса е под масиран обстрел от руските дронове и ракети. Търсят се площадки за изстрелване на дронове и ракети към Крим и Краснодарския край, скрити авиобази, както и се атакуват пристанищата в областта, с което да бъде затруднен износът на Украйна, енергийни съоръжения и транспортна инфраструктура.

На 7 януари Русия отново атакува с балистични ракети и дронове пристанищата "Черноморск" и "Пивдений", нанасяйки големи разрушения по пристанищни съоръжения и промишлени обекти. Местните власти съобщават за 11 пострадали и двама загинали при атаките.

В нощта срещу 8 януари бяха нанесени и множество удари по Кривой Рих, родното място на украинския президент Володимир Зеленски. Съобщава се за прекъсване на тока и топлоснабдяването в цялата Днипропетровска област, както и в Запорожка област след последните атаки по енергийни обекти.

ВВС на Украйна съобщава за 97 изстреляни дрона в нощта срещу 8 януари. Със силите на ПВО са свалени 70 от тях, като има директни попадения в 13 локации.

Украйна отново атакува Крим

В нощта срещу 8 януари Украйна от своя страна нанесе удари по окупирания Крим. Министерството на отбраната на Русия съобщава за свалени 66 дрона, като 14 от тях - над Крим, а 13 над Азовско море и 12 над Черно море. Данните сочат и атаки към Краснодарския край (11 свалени дрона).

В социалните мрежи жители на Крим съобщават за множество взривове в различни части на полуострова, включително и в Керч.

Натискът към Покровск се увеличава рязко

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1414-ия ден от пълномащабната война сочи рязко увеличение на атаките на бойното поле. Регистрирани са 275 атаки спрямо 221 ден по-рано. Русия е нанесла 27 въздушни удара с 100 управляеми авиационни бомби, както и 3300 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места. Използвани са и 4500 fpv-дрона.

Значително се увеличават бойните действия в Покровското направление - 77 бойни действия като военните съобщават, че линиите на доставки и на двете воюващи страни са под огневи контрол от операторите на дронове. Това ограничава операциите за инфилтриранена руските пехотинци в града. В съседното Олександривско направление са регистрирани 15 атаки. Интензивни остават боевете в Хуляйполе (40), както и в Костянтинивското (22) и Лиманското направление (18).

Украинският Център за отбранителни стратегии съобщава, че почти навсякъде на фронтовата линия бронираната техника се вижда все по-рядко и атаките се осъществяват основно от пехота.

Русия възражда кавалерията

В иронична статия Forbes разказва за опитите на Русия да възроди кавалерията. След унищожаването на запасите от бронирана техника сега руските войници извършват щурмовете си с пехотинци и мотори, а логистичните доставки - чрез магарета. В последните месеци все по-честа гледка са и конници, които се придвижват по фронта.

Според изданието кавалеристите са лесна цел за операторите на дронове и това се вижда от множество видеа от бойното поле. Въпреки това в статия в Russia Today се посочва, че конете са най-бързият начин за придвижване днес - имат вродено чувство за избягване на мини и добре развито нощно зрение, твърдят руските журналисти.

Русия съобщава, че произвежда и предоставя на фронтовата линия множество нови и модерни танкове, но в същото време публикациите в социалните мрежи, а вече и в официалните медии, показват все по-алтернативни методи за придвижване.

В публикацията се припомня, че последните успешни атаки с кавалерия са към края на Втората световна война, когато Германия започва да изчерпва ресурсите си да воюва. Въпреки заявленията за успешна офанзива тактиката на малките щурмови групи и необичайните средства за придвижване (ATV, тротинетки и мотори) са донесли минимален напредък през 2025 година.

Придвижването на руската армия. Източник: Институт за изучаване на войната (ISW)

Законопроект с тежки санкции срещу руската енергетика има одобрението на Тръмп

Сенаторът републиканец Линдзи Греъм, който е един от близките до американския президент Доналд Тръмп, съобщи в социалната мрежа Х, че има зелена светлина от американския президент за законопроекта със санкции срещу купувачи на руски петрол. Греъм е съавтор на текстовете, които имат огромна подкрепа в Сената - заедно с демократа Ричард Блументал двамата събраха 85 подписа (от 100-местния Сенат) в подкрепа на идеята.

Двупартийна подкрепа за законопроекта има и в Камарата на представителите, а ако текстовете бъдат одобрени с повече от две трети от гласовете, то президентът няма да има право на вето и ще трябва да изпълни волята на Конгреса.

Според Греъм гласуването в Сената ще стане още през следващата седмица и законът ще бъде лост за оказване на натиск върху Русия да спре да воюва.

Досегашните заявления на сенатора са, че текстовете ще позволят въвеждането на до 500% мита за държави, които купуват руски петрол и очакванията са, че той ще спре основните купувачи като Китай, Индия и Бразилия. Линдзи Греъм обаче от месеци коментира, че Тръмп подкрепя проекта и всеки момент той ще бъде внесен за обсъждане в Сената.

В интервю в WhatsApp преди ден украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е време САЩ да притиснат Русия - имат с какво и знаят как.

САЩ арестуваха два танкера заради нарушения на блокадата на Венецуела

Американската брегова охрана, подкрепена от военните, арестува два танкера от т.нар. "сенчест флот". Единият е корабът "Маринера", който промени името си и флага, под който плава, в края на миналата година. Преди това той се казваше Bella-1 и беше под санкциите на САЩ заради връзки на собственика му с иранската групировка Ислямски революционен гвардейски корпус.

От две седмици САЩ се опитваше да спре кораба, обвинявайки го в нарушение на блокадата над Венецуела. Екипажът нарисува руски флаг на борда и заяви, че са под защитата на Москва. Руското Министерство на транспорта призна, че корабът е имал "временно разрешение за плаване под руски флаг".

На борда на танкера има руски граждани, съобщават още руските власти и призовават за безпрепятственото им връщане, но говорителят на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че срещу екипажа ще бъде повдигнато обвинение.

Русия беше пратила бойни кораби и подводница, за да защити танкера, но според източници на Ройтерс те не са се намесили. Руски военни кореспонденти пък отбелязват, че помощта просто не е пристигнала навреме.

САЩ са арестували още един танкер - Sophia. Според съобщенията той не е плавал под държавен флаг и пренасял петрол от Венецуела. Корабът е под санкциите на САЩ, Канада и Великобритания заради преноса на руски петрол в нарушение на санкциите.