SOFIX записа четвърти пореден дневен ръст от началото на годината

Основният борсов индекс у нас SOFIX отчете четвърти пореден дневен ръст за 2026, като днес ке повиши с 1,01% до 1267,03 пункта. За четирите работни дни от началото на годината повишението е с 9,56% или средно по 2,5% на ден.

С най-силен ръст днес бяха "Сирма груп холдинг" АД с 12,12% до 1,11 евро, "Българска фондова борса" АД с 9,77% до 7,3 евро, "Еврохолд България" АД с 5,21% до 1,01 евро и други.

Най-силни спадове бяха отчетени при "Химимпорт" АД с 3,55% до 0,38 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 2,99% до 2,6 евро и "Шелли груп" ЕД с 1,9% до 62 евро.

Оборотът на БФБ в четвъртък достигна 964 хил. евро, от които най-много с акции на "Софарма Трейдинг" АД за 137 хил. евро, "Сирма груп холдинг" АД със 125 хил. евро, БФБ АД със 93 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 93 хил. евро и "Софарма" АД с 55 хил. евро.

С най-много сделки бяха "Сирма груп холдинг" АД със 105, БФБ АД със 102, "Софарма Трейдинг" АД със 78, "Софарма" АД с 67 и "Доверие обединен холдинг" АД с 54.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.