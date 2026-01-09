Кабинетът одобри създаването на детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас

Министерският съвет одобри окончателната структура на детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас, с което се определят пълният обхват на дейност на лечебното заведение.

Кабинетът одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД, гр. Бургас, при актуализирани параметри на проекта, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.

Съгласно актуализирания проект болничното заведение ще осъществява лечебна дейност по 27 медицински специалности в 26 структури с разкрити 142 легла.

Основната цел на проекта остава непроменена – чрез осъществяване на разрешената лечебна дейност да се осигури в пълен обем навременна, достатъчна и качествена болнична помощ на деца, в съответствие със съвременните медицински стандарти и здравните потребности на населението в област Бургас.

Съгласно комплексна оценка, извършена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ по законоустановения ред, включително въз основа на оценка на потребностите от медицинска помощ в рамките на утвърдената Национална здравна карта, лечебното заведение отговаря на потребностите от медицинска помощ в област Бургас по заявените специалности, посочва се в решението на правителството.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса, според което е възможно финансирането на заявените дейности при тяхното реализиране в рамките на утвърдените финансови параметри за сключване на договор с НЗОК.

На 22 декември 2025 г. Община Бургас обяви конкурс за управител на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. До 10 февруари 2026 г. е срокът за подаване на документи от кандидатите. Процедурата е следващата ключова стъпка преди старта на дейността на лечебното заведение и е насочена към управлението и развитието му в първите години, съобщиха от общината.

Паралелно с конкурса за управител продължава набирането на персонал за новата детска болница в Бургас. До момента са подадени над 500 кандидатури от медицински и немедицински специалисти от страната и чужбина. Кандидатстването за административни и поддържащи позиции временно е преустановено поради големия интерес.

Проектът за строителството на болницата е част от стратегията на Бургас да се утвърди като водещ регионален център за педиатрична грижа. Финансирането е смесено - средства на Община Бургас, държавния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка.