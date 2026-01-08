КЗК разследва картел при доставките на храна за болниците

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници. Проверките на място се извършват със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР след получено съдебно разрешение от Административен съд София-област, съобщават от антимонополната комисия.

Проверките на място са в рамките на производството на КЗК за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в забранено споразумение с цел манипулиране на процедури по обществени поръчки с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по различни диети за болнично хранене“.

Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на фирмите „Мастър-пик“ ЕАД, „Болкан мийл“ ЕООД и „Парти фууд“ АД.

От КЗК са започнали предварително проучване за изясняване на фактическата обстановка предвид сериозната обществена вреда и тежките социални последствия, до които подобни нарушения биха могли да доведат като лошо качество на храната и нарушаване правата на пациентите.

Разгледани са всички поръчки за доставка на болнична храна, проведени за територията на София за периода 2022 г.-2025 г., в които дружествата участват като конкуренти.

В предварителното проучване са установени достатъчно данни, които насочват към една от формите на забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, а именно „разпределяне на пазари“ – спечелване на обществените поръчки от този конкурент, на когото е „разпределен“ конкретният възложител. Друга форма на съгласуваност между дружествата, която се наблюдава, са т.нар. „оферти за прикритие“, които се използват, за да се създаде привидно впечатление за наличие на конкуренция и процедурата да не бъде прекратена при подадена само една оферта.

Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към тези, установени до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на обществени поръчки за доставка на болнична храна.

При извършване на внезапни проверки на място служителите на националния орган по конкуренция разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват. По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация, представляващо точно копие (форенсик имидж) на конкретния носител на тази информация.

След приключването на процесуалните действия по преписката КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.