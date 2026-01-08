Батерийните мощности за съхранение на ток вече достигат капацитета на ПАВЕЦ "Чаира"

През 2025 година в експлоатация са въведени батерийни мощности с капацитет за съхранение 5000 мегаватчаса електроенергия, съобщи енергийният министър в оставка Жечо Станков. Това се доближава до капацитета на ПАВЕЦ "Чаира", отбеляза още той, цитиран от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Очакванията са през 2026 година капацитетът да се повиши до 15 000 мегаватчаса, което ще помогне за баланса не само в България, но и в целия регион. Секторът се възползва от значителното намаление на цените на батериите през последните месеци, а капацитетът за съхранение помага за балансиране на системата при наличието на повече зелени мощности.

Една от последните батерии, които са въведени в експлоатация у нас, е на "КонтурГлобал" на територията на ТЕЦ "Марица Изток 3". Съоръжението е разположено на площ от 25 хил. кв. метра и използва изградената вече мрежа и инфраструктура, която обслужваше централата. Капацитетът за съхранение е 500 мегаватчаса. В момента ТЕЦ "Марица Изток 3" не работи заради високата себестойност на произведената електроенергия, която не може да бъде реализирана на пазара. През миналата зима централата се включи след договор с държавата, за да покрие недостиг при производството.

През 2025 година беше изградена още една голяма батерия от 500 мегаватчаса в парк край Ловеч.

Според съобщението на Министерството на енергетиката батерийната мощност в ТЕЦ "Марица Изток 3" е изградена със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), но не се посочва конкретната сума. Компанията уточнява, че проектът за батерия включва още и изграждане на фотоволтаична мощност, която също трябваше да получи пари по ПВУ. В края на октомври 2025 година "КонтурГлобал" обаче поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да прекрати лиценза за производство на електроенергия, обяснявайки че няма да успее да реализира проекта преди крайния срок за усвояване на парите от европейския фонд - март 2026 година