Трансакциите със стейбълкойни покориха нов рекорд от 33 трлн. долара

Трансакциите със стейбълкойни са достигнали безпрецедентни размери миналата година, подкрепени от благоприятните политики в САЩ при президента Доналд Тръмп.

Общият обем на стейбълкойн трансакциите е нараснал със 72% до 33 трлн. долара през 2025 г., според данни от Artemis Analytics, цитирани от Bloomberg. Начело е била монетата USDC, обвързана с щатския долар и емитирана от Circle Internet Group. Тя е отговаряла за трансакции на стойност 18,3 трлн. долара. След това застава USDT на Tether Holdings с 13,3 трлн. долара.

Администрацията на Тръмп миналата година прие първото си по-голямо криптозаконодателство за стейбълкойните – т. нар. Genius Act. Това, на свой ред, увеличи интереса и използването на технологията сред институциите, включително сред имена като Standard Chartered, Walmart и Amazon, които разглеждат възможности за свои монети. World Liberty Financial, едно от криптоначинанията на семейство Тръмп, издаде свой стейбълкойн USD1 през март.

Стейбълкойн трансакциите достигнаха рекорден размер през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

Но макар общият обем на трансакциите през миналата година да е нараснал, то делът му в търговията на децентрализираните криптоплатформи е намалял, което говори за по-широко мейнстрийм използване и „сигнализира масово приемане на дигитални американски долари, особено във все по-нестабилния геополитически пейзаж“, посочва Антъни Им, съосновател на Artemis. Граждани на държави, засегнати от инфлацията и нестабилността предпочитат да притежават долари и стейбълкойните са най-лесният начин за това, допълва Им.

USDT на Tether е най-големият стейбълкойн в света по пазарна стойност с монети в обращение на стойност 187 млрд. долара, според данни на CoinGecko. Това засенчва USDC на Circle, чиято пазарна капитализация е 75 млрд. долара.

Въпреки това данните на Artemis показват, че USDC доминира потока от трансакции.

Това е и предпочитаният стейбълкойн на платформите за децентрализирани финанси (DeFi), които извършват кредитиране и търговия чрез автоматизиран блокчейн софтуер. DeFi трейдърите често влизат и излизат от позиции, което означава, че един и същи долар USDC се използва многократно, посочва Им. В същото време USDT се използва предимно за ежедневни плащания, бизнес трансакции или просто съхранение на стойност, така че хората по-скоро го държат в портфейлите си, а не го движат толкова.

Законът Genius Act зададе ясна правна основа за стейбълкойните и хората предпочитат USDC, „защото предлага най-дълбоката ликвидност и най-високите нива на регулаторно доверие в света“, коментира Данте Диспарте, главен стратегически директор и ръководител на международните политики и операции на Circle.

От Теther не са отговорили незабавно на искане за коментар от Bloomberg. Стейбълкойн компанията притежава по-малко от 1% дял в Artemis.

И макар САЩ и някои други държави да прегръщат стейбълкойните, много актьори все още са предпазливи. Международният валутен фонд (МВФ) заяви през октомври, че стейбълкойн пазарът може да застраши традиционното кредитиране, да навреди на паричните политики и да предизвика разпродажби на исторически сигурни активи.

Но дори и така разрастването на стейбълкойн сектора се ускорява. Обемите на трансакциите през четвъртото тримесечие на 2025 г. достигнаха рекордните 11 трлн. долара спрямо 8,8 трлн. долара през третото тримесечие, според данните на Artemis.

Общите потоци на стейбълкойн пращанията могат да стигнат до 56 трлн. долара до 2030 г., според анализ на Bloomberg Intelligence.