Пазарният дял на стейбълкойните в криптосектора стигна двугодишен връх от над 9%

Последната година даде нов тласък на интереса към стейбълкойните не само на самия криптопазар, но и извън него, привличайки инвеститори, които искат да се предпазят от пазарната волатилност. Това помогна на монетите, които поддържат паритет с фиатна валута или суровина, да увеличат пазарния си дял значително.

Според данни, представени от CryptoPresales.com, стейбълкойните представляват над 9% от общата пазарна капитализация на криптосектора, което е двугодишен връх.

Стейбълкойните са известни като едно от най-сигурните места на криптопазара, предлагайки защита от резки ценови движения, като 2025 г. потвърди това. В перида между декември 2024 г. и март 2025 г., когато имаше спад в цените на криптовалутите, пазарният им дял скочи от 5,35% до над 8%, според данни от Coingecko. Три месеца по-късно делът спада до 6,32%, когато инвеститорите се насочиха към по-рисковите активи като биткойн, етери и други в търсене на възвръщаемост на фона на бичата инерция.

Данните на Coingecko показват, че пазарният дял на стейбълкойните расте през последните шест месеца, сигнализирайки нарастваща предпазливост и по-широки настроения за загърбване на риска в сектора. По-ясните регулации в САЩ също стимулираха инвеститорското доверие и привлякоха повече капитал към сегмента.

Междувременно пазарната капитализация на стейбълкойните стигна над 300 млрд. долара за първи път миналия месец и се задържа приблизително на това ниво оттогава. Към началото на тази седмица сумата достига 312 млрд. долара, което е ръст от 5,7% за месец – необичайно бързо покачване за категорията активи. С това делът им от криптопазара достига 9,24%. Последният път, когато стейбълкойните стигнаха сходни равнища, бе през октомври 2023 г., когато пазарният им дял бе над 10%.

При индивидуалните монети, според анализа на CryptoPresales на база данните на CoinMarketCap, само делът на тетера е 6,26% от общата пазарна капитализация, което е почти двойно спрямо миналия ноември, когато е бил 3,9%. Но в рамките на стейбълкойн пространството делът му спада от 69% до 59% за периода.

Токенът USDC също отбелязва ръст на пазарния си дял от 1,15% до 2,51% на годишна основа.