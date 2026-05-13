Минният и технологичният сектор тласнаха нагоре европейските борси в сряда

Европейските борси приключиха с ръст сесията в сряда благодарение на повишенията в минния сектор, въпреки че предпазливостта се запазва, тъй като инвеститорите са под въздействието на икономическите последици от завишените цени на петрола, породени от войната в Иран, предават Ройтерс и CNBC.

Паневропейският индекс Stoxx 600 завърши търговията с покачване от 0,8% до 611,42 пункта, като се възстанови от спада с 1% във вторник.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 напредна с 0,58% до ниво от 10 325,35 пункта. Германският DAX прибави 0,76% до 24 136,81 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 0,35% и завърши деня на равнище от 8077,97 пункта.

Индексът на суровините отбеляза ръст от 4,4% и достигна рекорден връх благодарение на по-високите цени на металите. Това е най-добре представящият се сектор в Европа тази година.

Към края на сезона на отчетите за първото тримесечие се очаква корпоративните печалби да нараснат с най-бързия темп от три години насам. Според прогнозите печалбите на европейските компании са се повишили с 10,2% през тримесечието, сочат данни на ​LSEG.

По-рано по време на сесията германският производител на лекарства Merck повиши прогнозата за коригираната си оперативна печалба за цялата година, с което акциите му поскъпнаха със 7,2%.

Застрахователната компания Allianz отбеляза ръст от 1%, след като обяви покачване с 52% на нетната си печалба през първото тримесечие, а ABN Amro добави 8,6%, след като надмина очакванията за печалбата си за тримесечието. Това беше най-високият дневен ръст на компанията от февруари м. г.

Въпреки ръстовете в сряда Stoxx се представя по-слабо от индексите в Азия и САЩ поради по-ниската експозиция на Европа към хардуерни компании в областта на изкуствения интелект.

Stoxx 600 е нагоре с 4,7% през това тримесечие спрямо ръста от 13,5 на сто на S&P 500 и с около 30% и 55% на индексите съответно в Тайван и Южна Корея.

Европейските компании за полупроводници Infineon Technologies, STMicroelectronics и Aixtron отбелязаха ръст от по близо 10% в сряда.

В световен мащаб инвеститорите ще бъдат съсредоточени върху очакваната среща в Китай между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския му колега Си Дзинпин.

Инвеститорите ще следят дали Тръмп ще притисне Китай да използва връзките си с Техеран за отваряне на Ормузкия проток, като иранските ограничения поддържат цените на петрола над сто долара за барел въпреки примирието между Вашингтон и Техеран.

Нарастващите рискове от инфлация карат паричните пазари да очакват над две повишения на лихвите от Европейската централна банка до края на годината.