Енергийният сектор е двигател на растежа в сезона на отчетите в Европа

След като по-голямата част от европейските компании вече обявиха финансовите си резултати за първото тримесечие, очакванията са общата сума на корпоративните печалби да се е увеличила с най-бърз темп от три години благодарение на силния растеж в енергийния и финансовия сектор. Но с продължаването на войната в Иран нарастват опасенията, особено сред потребителите, пише Ройтерс.

По данни на LSEG очакванията са общата печалба в Европа да е нараснала с 10,2% през първото тримесечие въз основа на вече изнесени отчети и прогнозите за все още непубликуваните доклади.

Това би било най-бързият темп на растеж от първото тримесечие на 2023 г. насам, въпреки че продължаващата война в Иран сериозно нарушава глобалните доставки на енергоресурси и заплашва перспективите за глобалния растеж и инфлацията.

Барел след барел

Ръстът на печалбите през тримесечието се дължи главно на един сектор: енергетиката благодарение на скока в цените на петрола и природния газ от края на февруари, когато избухна войната.

Очаква се печалбата в енергийния сектор да е нараснала с почти 50%, показват данните на LSEG, подкрепени от по-високите цени на енергоизточниците и извънредните постъпления от търговската дейност на компаниите през първия месец на войната. В началото на годината се очакваше печалбата на сектора за първото тримесечие да отбележи спад.

Петролни и газови компании формират едва около 7% от индекса STOXX 600, но скоростта и мащабът на възходящите корекции на очакванията са повишили общите прогнози за печалбата.

„Значителното поскъпване на петрола доведе до силно повишаване на оценките в енергийния сектор“, коментира Магеш Кумар Чандрасекаран, стратег по акции в Barclays.

„Наблюдава се значителна промяна в прогнозите за растежа. Това е силен тласък за (общия) ръст на печалбата и се случи много бързо“, добавя той.

Търговските печалби на компании като Shell, BP и TotalEnergies се повишиха значително, тъй като европейските компании се възползваха от ценовата волатилност повече от американските си конкуренти.

Източник: Ройтерс

Неясни перспективи

Компаниите казват, че перспективите остават неясни предвид конфликта в Близкия изток и реакцията на централните банки.

Пазарите оценяват вероятността за повишение на лихвите от Европейската централна банка (ЕЦБ) следващия месец на около 80%, докато фючърсите предполагат две повишения на лихвите от Английската централна банка до края на годината.

„Има голяма несигурност около условията за финансиране и това как компаниите ще се справят с по-неблагоприятната среда за финансиране, както и как по-високите цени на енергията в крайна сметка ще се отразят на производствените разходи“, заяви Карлота Естрагес Лопес, стратег по акции в St. James’s Place.

„Ситуацията става малко нестабилна, което не е непременно устойчива среда за продажби и печалба“, добавя тя.

Секторите, в които компаниите са свили прогнозите си, включват авиокомпаниите и производителите на напитки.

Банките се представят силно, реакциите са разнопосочни

Един от секторите, който обикновено печели от по-високите лихви, е банковият, тъй като доходите от лихви би трябвало да се подобрят. Според данни на LSEG се очаква финансовият сектор да отчете общ ръст на печалбата на акция от 16% до края на сезона на отчетите.

Секторът се представя добре, като над 70% от компаниите отчитат печалба над очакванията. Акциите обаче се представят по-слабо поради войната.

„Това е сектор, движен от макроикономически фактори, но резултатите са доста силни“, казва Чандрасекаран от Barclays. „Секторът остана незабелязан и не мисля, че ценовите движения отразяват това.“

Индексът на банките STOXX Europe 600 Banks е спаднал с 1,5% от началото на войната, но все още е с 2,6% нагоре от началото на годината след ръст от близо 70% миналата година.

Силата на технологиите увеличава разликата между САЩ и Европа

„На ниво индекс има ясна дивергенция между САЩ и Европа“, казва Мохит Кумар, главен икономист в Jefferies. Това посочва, че цените на природния газ в САЩ всъщност са по-ниски, отколкото в началото на войната, докато в Европа те са се повишили с над 40%.

„Природният газ е това, което има значение за корпорациите, а цените на петрола са това, което има значение за потребителите“, каза той.

От началото на войната индексът STOXX 600 е спаднал с 2,3% в сравнение с ръст от 8% за S&P 500 и 17% за технологичния Nasdaq.

Серията от силни печалби на големите технологични компании също подкрепя S&P 500.

Миналата седмица акциите на Advanced Micro Devices скочиха с почти 19%, след като компанията прогнозира тримесечни приходи над очакванията благодарение на силното търсене на чипове за центрове за данни. Компании като Alphabet и Microsoft също надминаха прогнозите на Wall Street през последните седмици.

Стратезите от BofA продължават да препоръчват по-ниска експозиция към европейските акции в сравнение с глобалните, като посочват неблагоприятната макроикономическа динамика в региона и по-слабия ръст на печалбите в сравнение със САЩ.

Луксозните и стоките от първа необходимост усещат натиска върху потребителите

Доверието на потребителите в еврозоната се срина до най-ниското си ниво за последните три години и половина. Скачащите цени на суровините вече се отразяват на печалбите на компаниите, произвеждащи стоки от първа необходимост.

Кошница от европейски акции в сектора на луксозните стоки бележи спад от над 20% през 2026 г., на автомобилните акции – от 11,5%, а на компании от търговията на дребно – от 8,9%, като загубите се задълбочават по време на сезона на отчетите.

Най-големият световен търговец на луксозни стоки LVMH отчете спад в продажбите вследствие на войната в Иран миналия месец. А миналата седмица британската верига заведения JD Wetherspoon публикува третото си предупреждение за понижение на печалбата за пет месеца.

Според анализаторите от Amundi Investment Institute продължителният конфликт ще се отрази негативно на европейския растеж и печалбите на компаниите и ще намали способността им да прехвърлят по-високите разходи върху потребителите в сравнение с периода на първоначалния инфлационен шок, предизвикан от войната в Украйна.

