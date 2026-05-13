ЕС ще може да суспендира търговското споразумение със САЩ при пазарни смущения

Брюксел ще може и да налага отново мита нвърху американски промишлени, ако прекомерен внос наруши европейския пазар, договорили са преговарящите от ЕП и правителствата

20:15 | 13.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Законодателите на Европейския съюз (ЕС) са постигнали споразумение с правителствата на страните членки по някои текстове от търговското споразумение между блока и САЩ, съобщава Euronews, като се позовава на свои източници.

Договорката предвижда споразумението да се суспендира при пазарни смущения, причинени от рязко увеличение на вноса от САЩ, посочва медията.

В момента се водят интензивни преговори между правителствата на ЕС и Европейския парламент (ЕП) относно прилагането на споразумението, което би намалило митата на ЕС върху американски стоки до нула.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че митата върху вноса на европейски автомобили ще се удвоят, ако сделката не бъде одобрена от Парламента на блока до 4 юли.

Европейските депутати настояват за по-строги условия, след като споразумението беше сключено миналото лято от Тръмп и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Законодателите настояват, че договорът не трябва да се превръща в средство за изнудване на ЕС.

Споразумението предвижда утрояване на митата върху стоки от ЕС, които влизат в Америка, въпреки че митата не се комбинират, докато митата върху американските промишлени стоки са намалени до нула.

Членовете на Европейския парламент отлагат гласуването за прилагане на споразумението, като твърдят, че то трябва да бъде ребалансирано и да включва клаузи за защита на интересите на ЕС.

През последните дни е постигнат предварителен компромис относно защитен механизъм, който ще позволява на ЕС да наложи отново мита върху американски промишлени стоки, ако рязко увеличение на вноса наруши европейския пазар. Подробностите за формулировката на клаузата все още се обсъждат.

Преговарящите също така принципно са се съгласили за клауза “за изтичане на срока“. Тя автоматично ще прекратява действието на споразумението, ако то не бъде подновено.

Парламентът първоначално е поискал дата на изтичане март 2028 г., въпреки че окончателният график все още е предмет на преговори, съобщават източниците на медията.

Преговорите обаче са в застой що се отнася до началната дата за прилагане на споразумението. Европейският парламент иска датата на прилагане да започне едва след като Вашингтон спази 15-те процента митнически таван. Комисията се противопоставя на условието и иска това да стане незабавно, според източник на медията.

Европейската комисия също така настоява за премахване на препратките към Инструмента за борба с принудата на ЕС, или т.нар. „търговска базука“, която би могла да ограничи достъпа на САЩ до европейския единен пазар по безпрецедентни начини.

Комисията също така се противопоставя на разпоредбите, които позволяват спиране на споразумението, ако Тръмп отново заплаши териториалната цялост на блока, казва един от източниците. Европейският парламент поиска такава клауза заради спора за Гренландия по-рано тази година.

