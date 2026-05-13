З. Пиринлиев: При скъпи американски акции капиталът търси подценени алтернативи в Азия

Докато американските акции стават все по-скъпи, капиталът започва да търси подценени алтернативи в Азия. Това коментира Здравко Пиринлиев, главен инвестиционен анализатор в BenchMark Finance, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Южна Корея се оказва най-голямата изненада, като индексът KOSPI бележи ръст от 80%, а Samsung – впечатляващите 120% от началото на годината“, посочи той.

По думите му основните двигатели на корейския успех са „неща като премахване на „Корейския дисконт“ след като дълги години големите конгломерати (Samsung, Hyundai, LG) пренебрегваха миноритарните акционери.

„Под натиска на регулаторите, тези компании започнаха да раздават дивиденти и да правят обратно изкупуване на акции (buybacks)“, обясни Пиринлиев.

Той обърна внимание, че Samsung в момента е критичен доставчик на памети, без които AI бумът е невъзможен, а инвеститорите се пренасочват към пазари, където съотношението Price-to-Book е било под единица.

„Лека полека този корейски дисконт, който виждахме последните години, започва да изчезва. Виждаме влизане на външен капитал на корейската фондова борса“, добави пазарният анализатор.

Той обаче призовава към предпазливост, въпреки оптимизма. Според него пренасочването на капитал към Азия и силната концентрация на американския пазар в няколко технологични гиганта често са индикации за късна фаза на пазарния цикъл.

„Такава концентрация не е особено здравословна. Тези агресивни поскъпвания не са естественият начин, по който се движи един здравословен бичи пазар. Така че просто бъдете внимателни“, предупреди Здравко Пиринлиев.

Той смята, че финансовите пазари показват донякъде неочаквана устойчивост на фона на геополитическите сътресения, но добави, че под повърхността на зелените сесии се крият структурни промени, които изискват повишено внимание.

„Най-новите данни от САЩ сочат сериозно ускоряване на инфлацията, подхранено основно от енергийния сегмент след ескалацията на конфликта в Иран. Пазарът вече е калкулирал тези ефекти, но ситуацията остава сложна заради т.нар. „лепкава инфлация“ в услугите и наемите“, даде пример инвестиционният анализатор.

Пиринлиев отбеляза, че трудно ще се свалят лихвените проценти на този етап за цялата година. „Моите очаквания са следващата една година да нямаме кой знае колко големи корекции в лихвите, както във възходяща, така и в низходяща посока“, прогнозира той. И добави, че в контекста на бъдещата смяна на управлението във Федералния резерв, „пазарите се подготвят за период на високи лихви, освен ако петролът не се върне трайно под нивата от 80 долара“.

Той определи движението на индексите S&P 500 и NASDAQ като „епично възстановяване“, и напомни, че технологичният индекс е добавил 30% към стойността си само за месец и половина.

Кои са индикациите за късна фаза на ръста на пазарния цикъл? Има ли спекулативно покачване на цените на акциите на интернет компании, свързани с AI инфраструктурата? Докога ще продължи „чипфлацията“? Усещат ли потребителите високи цени на електрониката?

Материалът не е повод за инвестиционно решение!

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.