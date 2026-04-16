Запорожанов: Апетитът към риск на финансовите пазари се завръща

Апетитът към риск на финансовите пазари се завръща. Пазарните участници може би очакват, че войната в Иран скоро ще свърши и всичко ще се върне към старото си русло. Това коментира Мирослав Запорожанов, портфолио мениджър на InvestPRO Dynamic Alpha в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че през последните десет дни имаше изключително бързо възстановяване с 10-процентна корекция на пазарите след началото на войната в Залива, което е едно от най-бързите повишения изобщо за последните 75 години на финансовите пазари в САЩ (индексът S&P 500 проби за пръв път нивото от 7000 пункта – бел. ред.). Такъв ръст статистически обикновено бива последван от нов такъв от около 20% през следващите 12 месеца.

Това е видно например при блокчейн активите. Събуждат се и други сектори, но още няма нови върхове при технологичните компании, посочи Запорожанов.

Виждаме импулс и при криптоактивите. Това се дължи на факта, че през последните 6 месеца те се представяха лошо за разлика от другите рискови активи, но общият риск апетит повлия положително и на тях. Цикличността на криптоактивите постепенно отслабва, отчете гостът.

Според него инвеститорите занапред трябва да залагат не толкова на различни класове активи, колкото на различни подходи.

„Нашият подход е да се комбинират както различни класове активи, така и различни подходи. Не търгуваме алгоритмично, а ръчно, но самите модели са изцяло математически на база огромен брой академични проучвания. Така целим структура, която да оцелее в една много по-волатилна среда, в която може би пасивното инвестиране няма да се представя толкова добре“, коментира анализаторът.

Коментарът не е препоръка за инвестиционно решение.

Още от разговора вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.