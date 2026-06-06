Загубата на биоразнообразие може да отприщи вълна от кредитни кризи

Финансовите пазари подценяват икономическите рискове от загубата на биоразнообразие, което потенциално излага страните на кризи с държавния дълг и значително по-високи разходи по заеми, според изследване, публикувано в петък и цитирано от Ройтерс.

Проучването, ръководено от икономисти от университетите в Съсекс, Шефилд и „Хериът-Уот“, представя първия в света модел за държавен кредитен рейтинг, коригиран спрямо биоразнообразието.

В него се посочва, че съществуващите рейтингови рамки не включват влошаването на околната среда, оставяйки активи за около 83 трлн. долара уязвими за погрешно оценяване.

Използвайки коригирана версия на рейтинговата методология на S&P Global, изследователите изчисляват, че дори частичен колапс на ключови екосистеми – включително тези на дивите опрашители, морския риболов и тропическите гори – може да увеличи годишните плащания на лихви по глобален ⁠държавен дълг със 162 млрд. долара.

„Финансовите пазари на практика са слепи за рисковете, свързани с природата“, казва Матю Агарвала от университета в Съсекс. „Тъй като загубата на биоразнообразие подкопава икономическите резултати, за страните става все по-трудно да обслужват дълга си, което повишава разходите по заеми и фискалното напрежение“, допълва той.

Екосистемите са в основата на световната икономика чрез „екосистемни услуги“ като опрашване на култури и производство на морски дарове. Частичното им нарушаване би могло да намали световния брутен вътрешен продукт (БВП) с около 2 трлн. долара годишно.

Ефектите върху кредитоспособността на уязвимите държави биха могли да бъдат сериозни. Суверенният рейтинг на Индия би могъл да падне с четири степени при такъв сценарий, докато този на Китай би могъл да намалее с повече от пет по 20-степенна скала, установи изследването.

Тъй като по-ниските кредитни рейтинги обикновено принуждават правителствата да плащат по-високи рискови премии по дълга, резултатът би могъл да добави приблизително 50 млрд. долара към годишната сметка за лихви по дълга на Индия и 70 млрд. долара към тази на Китай.

Пренебрегнатите рискове

Понижаването на суверенните рейтинги може да се отрази на местните икономики, засягайки бизнеса, финансовите институции и пенсионните фондове, установява проучването.

Пати Клусак от Единбургското бизнес училище заяви, че констатациите напомнят за минали финансови кризи.

„Световната финансова криза от 2008 г. показа какво се случва, когато пазарите пренебрегват възникващите заплахи“, посочва тя. „Рискуваме да повторим тази грешка, ако екологичните рискове останат изключени от кредитните оценки“, допълва още.

Изследването също така тбелязва, че страни като Индонезия, Бангладеш и Малайзия биха могли да се изправят пред понижаване на рейтингите с четири до шест степени.

Свързано с природата увеличение на вероятността за дефолт по дълга. Графика: Проучването

В 23-те изследвани страни, в които живеят 5,5 млрд. души, понижаването на рейтингите, свързано с биоразнообразието, може да тласне много от тях по-близо до суверенен фалит.

Допълнителните разходи за обслужване на дълга биха представлявали почти три четвърти от годишната помощ на страните по света за развитие и значителна част от целта на Глобалната рамка на ООН за биоразнообразието за мобилизиране на 200 милиарда долара годишно в 196 страни.

Авторите призовават регулаторните органи, централните банки и рейтинговите агенции да интегрират рисковете, свързани с природата, във финансовите модели, тъй като цената за опазването на биоразнообразието е далеч по-ниска от икономическите последици от неговата загуба.

Според Мориц Кремер, бивш анализатор в S&P Global, който е работил по проучването, рейтинговите агенции не се справят. „Докато тези облигации стигнат падеж след 30 или дори 50 години, те биха могли да бъдат с 3-4 степени по-ниски“, каза Кремер, според когото „това е проблем“.