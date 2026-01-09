Река Рейн е много по-замърсена от смятаното досега

Река Рейн е пълна с много повече отпадъци, отколкото се смяташе досега, предупреждават германски изследователи, съобщи БТА, позовавайки се на ДПА.

Публикувано проучване показва, че между 3000 и 4700 тона отпадъци с дължина най-малко един сантиметър плават покрай германския град Кьолн всяка година.

Това е значително повече от някои по-ранни оценки, пишат изследователи от университетите в Бон и Тюбинген в списанието Communications Sustainability.

Това се равнява на 53 000 парчета отпадъци на ден, каза пред ДПА ръководителката на проучването Леандра Хаман от университета в Бон. Повечето отпадъци в океаните идват от реките, обясни Хаман, която е биолог. Въпреки това има много малко проучвания, в които отпадъците са събрани и измерени поотделно. Дългосрочното проучване, което се провежда в Кьолн, е особено сложно.

Освен изследователите, в проучването участваха и многобройни доброволци, известни като "граждани учени".

Това стана възможно благодарение на капана за отпадъци "RheinKrake" (Рейнска октопод), инсталиран на река Рейн в Кьолн. От години той събира така наречените макроотпадъци от водите на Рейн на ширина три метра и дълбочина 80 сантиметра.

"Доброволците вършат истинската тежка работа", обясни Хаман. "Това са хора, които правят това в свободното си време. Някои водят децата си, други са пенсионери; това е много разнородна група, която се среща всяка втора събота, независимо от времето, за да извади боклука от водата или да прекара два-три часа в сортиране и измерване, претегляне и фотографиране. Никой не би могъл да финансира този ръчен труд."

В рамките на една година, капанът за отпадъци събра 17 523 броя отпадъци с приблизителна обща маса от 1955 килограма. Около 70 % от отделните предмети бяха изработени от пластмаса, но те съставляваха само 15 % от теглото. Повече от половината от всички намерени предмети бяха от частни потребители, а около 28 % от тях бяха свързани с храни или напитки.

Проучването обхваща дванадесетте месеца между ноември 2022 г. и ноември 2023 г. Около 10 % от всички предмети, извадени от реката през този период, са били фойерверки.