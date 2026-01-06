Венецуела е предложението, което петролните компании ще искат да откажат

Американският президент Доналд Тръмп предложи на петролните гиганти Венецуела и нейния петролен сектор и това може да се окаже предложение, което повечето американски компании ще искат да откажат, пише в коментар колумнистът на Ройтерс Рон Бусо. На пръв поглед идеята е изкушаваща - във Венецуела са най-големите доказани петролни запаси в света - над 300 млрд. барела. Потенциалът изглежда огромен за гигантите в сектора като Exxon Mobil, Chevron или ConocoPhillips, които и без това търсят нови възможности за развитие.

През 70-те години Венецуела добиваше по над 3,5 млн. барела петрол дневно, но днес добивът е намалял под 1 млн. барела, което се дължи не само на санкциите, но също и заради липсата на инвестиции в сектора.

Венецуелският тежък петрол

Да започнем оттам, че повечето петролни находища на страната се намират в делтата на р. Ориноко и се класифицират като тежки и свръхтежки сортове петрол, посочва Бусо. Те са толкова гъсти, че трябва да бъдат "разредени" (в момента с кондензати от Русия), за да могат да бъдат транспортирани и преработени. Всичко това повишава разходите и увеличава въглеродния отпечатък на горивата.

Според оценки на Wood Mackenzie цената, при която венецуелският петрол е рентабилен, е 80 долара за барел. За сравнение за канадските сортове, които са другият източник за американските рафинерии, които все още работят с тежък петрол, нивото е 55 долара за барел. Американските рафинерии започнаха лека-полека да преминават на лек петрол (WTI) с шистовата революция в САЩ отпреди повече от десетилетие.

В ExxonMobil са си поставили цел да намалят производствените разходи до 30 долара за барел до 2030 година. И са напът да го постигнат благодарение на ниските разходи от находищата в Пермския басейн (сърцето на американската петролна индустрия в Тексас и Ню Мексико) и в Гвиана. Плановете на Chevron са подобни, а дългосрочните цели на ConocoPhillips са да генерира печалби, дори и цената на петрола да падне под 35 долара за барел.

В момента търговията на световните пазари с европейския сорт "Брент", който е референтен за петролните договори, се извършва около нивото от 60 долара за барел.

Венецуела - страна на корупция и лошо управление

Или с други думи - венецуелският петрол не изглежда чак толкова съблазнителен. А и като се добави и политическият риск, който си остава през следващите години, то перспективите да бъдат инвестирани милиарди в петролната индустрия на Венецуела вече не звучат сигурно. Петролните компании все пак са по-склонни от други да приемат политически рискове и това е видимо в последните години, когато те бяха първите, инвестирали в Либия, Ирак или Ангола.

Ройтерс съобщи преди ден, че до края на седмицата американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с ръководителите на петролния бизнес в САЩ. Очакванията са, че основната тема ще бъдат петролните залежи на Венецуела, които все пак могат и да станат привлекателни.

Условието е "приятелски настроено" правителство, което да предостави специални условия за американския бизнес - данъчни облекчения или други възможости, които да "свалят" производствените разходи. Ако правителството във Венецуела може да гарантира сигурност на инвеститорите, то и петролните компании ще са готови да работят, особено ако получат достъп до богати находища за "жълти стотинки".

Но Венецуела от години се свързва с корупция и лошо управление, което може рязко да ограничи това желание.