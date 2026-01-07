Двойното обращение на левове и евро приключва на 31 януари и няма да бъде удължено

Периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича на 31 януари и няма да се удължава. Това съобщи финансовото министерство на сайта си. Публикацията е направена след запитвания по повод твърдения в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в България, с която срокът за двойно обращение на лев и евро да бъде удължен.

Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не планират срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение, категорични са от финансовото ведомство.

Министерството се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната.

От 1 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото. В Закона за въвеждане на еврото в България категорично е записано, че „в съответствие с европейски регламент от датата на въвеждане на еврото в нашата страна за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на България (период на двойно обращение на лева и евро)“.

От министерството обясняват, че срокът от един месец трябва да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и да улесни процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, както и да ограничи логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период трябва да поддържат наличности в двете валути.

Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период, напомнят от Министерство на финансите. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка.

Финансите дават пример с държави, въвели еврото като официална валута, където най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. Държавите, които последно са се присъединили към еврозоната – Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици. Само Малта и Кипър са избрали един месец.

Министерството на финансите призовава гражданите да търсят официални източници на информация, каквито са специално създаденият сайт за еврото – https://еврото.бг и интернет страницата на Българската народна банка.