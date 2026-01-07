Шефчович: ЕС обмисля да спре временно въглеродния данък върху торовете

Европейският съюз (ЕС) може временно да преустанови облагането с въглеродни такси за стоки от трети страни, включително торове, ако мониторингът разкрие някакво „непредвидено“ въздействие върху пазара, заяви еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, цитиран от Bloomberg.

Той направи този коментар, след като френският министър на земеделието Ани Женевар посочи в публикация в социалната платформа X, че ЕС е готов да спре своя Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (СВАМ) по отношение на торовете, за да помогне на земеделските производители, сблъскващи се с допълнителни разходи.

Европейската комисия (ЕК) ще издаде насоки относно мярка, предложена през декември, която би позволила временно спиране на CBAM за определени стоки, като например торове, ако пазарният мониторинг покаже необходимост от това, заяви Шефчович. Цените на торовете ще бъдат следени отблизо.

Изпълнителната власт на ЕС ще предложи също така временно спиране на таксите върху амоняка и други торове, за да се компенсират разходите, произтичащи от въвеждането на данъка в началото на тази година.

Франция призова за освобождаване на торовете от въглеродните такси. Земеделските производители в страната провеждат протести срещу нарастващите разходи, строгите регулации и евтиния внос.

CBAM, който влезе в сила на 1 януари, има за цел да защити въглеродно интензивните сектори на ЕС от нелоялна конкуренция по време на зеления преход на блока - особено от производители, работещи в държави с по-разхлабени климатични закони. Но той предизвика критики от търговски партньори заради протекционистките последици, включително Китай, който обеща да предприеме контрамерки.