ООН очаква растеж под 3% в България през следващите две години и забавяне на инфлацията

ООН очаква, че растежът на българската икономика ще се забави до 2,9% през 2026 г. и до 2,7 на сто през 2027 г. спрямо повишение с 3,4% през миналата година, става ясно от доклада „Световно икономическо положение и перспективи“, публикуван в четвъртък от световната организация.

Тя прогнозира също, че инфлацията в страната ни ще се забави през следващите две години до 2,8% през 2026 г. и 2,3 на сто догодина. През 2025 г. инфлацията у нас е оценена на 4,2%.

ООН очаква, че растежът на световната икономика също ще се забави през 2026 г. до 2,7% спрямо 2,8 на сто миналата година, след което ще се ускори до 2,9% през 2027 г. Но това все пак е под средното ниво преди пандемията от 3,2% между 2010 и 2019 г.

Според доклада въпреки че рязкото повишаване на митата на САЩ през 2025 г. е създало ново търговско напрежение, липсата на по-широка ескалация е спомогнала за ограничаване на нарушенията на международната търговия, пише Ройтерс.

„Въпреки сътресенията от митата световната икономическа дейност се оказа устойчива, подкрепена от предварителни доставки, натрупване на наличности и стабилни разходи на потребителите в условията на смекчаване на паричната политика и като цяло стабилни пазари на труда“, сочи докладът на Икономическия и социален съвет на ООН.

„Очаква се трайната макроикономическа подкрепа да смекчи въздействието на по-високите мита, но растежът на търговията и на общата дейност вероятно ще се забави в краткосрочен план“, се посочва в доклада.

Икономическият растеж на САЩ леко ще се ускори

Според доклада икономическият растеж на САЩ се е забавил до 1,9% през 2025 г. спрямо 2,8 на сто през 2024 г., но се очаква да се ускори до 2% през 2026 г. и до 2,2% през 2027 г., подкрепен от експанзионистичните фискални и парични политики. Инфлацията вероятно ще остане над целта от 2% през 2026 г., „но би трябвало постепенно да се забави с отслабването на последиците от митата и стабилизирането на цените на жилищата“, се казва в доклада.

Според прогнозите икономиката на Китай ще постигне ръст от 4,6% през 2026 г. и 4,5 на сто през 2027 г., което е под равнището на предполагаемото покачване от 4,9% през 2025 г.

„Временното смекчаване на търговското напрежение със САЩ, включително целенасочените понижения на митата и едногодишното търговско примирие, спомогнаха за стабилизирането на доверието, въпреки че политическата подкрепа се очаква да поддържа вътрешното търсене“, отбелязват авторите на доклада.

Според прогнозите растежът в ЕС ще достигне 1,3% през 2026 г. и 1,6% през 2027 г. спрямо 1,5 на сто през миналата година благодарение на устойчивите разходи на потребителите. Но по-високите мита на САЩ и геополитическата несигурност вероятно ще натежат върху износа, се посочва в доклада.

Очаква се растежът в Южна Азия да се забави до 5,6% през 2026 г. спрямо 5,9 на сто миналата година. Според прогнозите той ще се върне към нивото от 5,9% през 2027 г.

„Индия е постигнала растеж ог 7,4% през 2025 г. и според прогнозите икономиката ѝ ще нарасне с 6,6% през 2026 г. и с 6,7% през 2027 г., подкрепена от устойчивото потребление и силните държавни инвестиции, които би трябвало до голяма степен да компенсират неблагоприятното въздействие от по-високите мита на САЩ“, се казва в доклада.