Инфлацията у нас продължава да се забавя и през ноември

Инфлацията в България продължава да забавя темпа си на растеж и през ноември, достигайки ниво от 5,2% на годишна база. На месечна база също се отчита забавяне на ръста на цените до 0,5%, след като месец по-рано той се ускори до 0,9%, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Годишният темп на инфлацията у нас рязко се ускори през летните месеци, като през юли и август достигна 5,3%, а през септември 5,6%, след което се забави през октомври до 5,3%. За сравнение, през първото полугодие инфлацията варираше от 3,5% през април до 4,4% през юни.

На месечна база през септември се наблюдаваше дефлация от 0,8%, след като през август беше 0,1%, през юли - 1,7%, през юни - 0,4%, а през май бе 0,0%.

Най-голямо повишение на потребителските цени през октомври спрямо предходния месец се наблюдава при направленията „Развлечения и култура“ (3,7%), „Транспорт“ (1,3%) и „Ресторанти и хотели“ (0,6%). Намаление е регистрирано при съобщенията (-1,0%) и „Облекло и обувки“ (-0,1%).

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Образование“ и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома“.

Натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните три години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2022 г.) е 13,2%, а за последните пет години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2020 г.) е 42,0%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), изчислен според хармонизирана за Европейския съюз методология, през ноември месечната инфлация е 0,2%, забавяйки се от нивото от 0,4% през октомври, а годишната е 3,7%, забавяйки се спрямо 3,8% през предишния месец.

Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,3%, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 3,4%.

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2022 г.) е 11,6%, а за последните пет години (ноември 2025 г. спрямо ноевмри 2020 г.) е 35,7%.

Според индекса на цените за малката кошница през ноември 2025 г. цените на стоките и услугите са се увеличили с 0,2% на месечна база и с 5,4% от началото на годината, забързвайки се спрямо нивото от 5,2% месец по-рано.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец при хранителните стоки с 0,4%, но при нехранителни стоки и при услугите цените остават без промяна.