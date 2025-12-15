Производителят на роботите Roomba обяви фалит

IRobot – компанията, която революционизира роботите прахосмукачки в началото на века с модела си Roomba, подаде заявление за фалит и предложи да предаде контрола на основния си китайски доставчик, съобщава Bloomberg.

Производителят на потребителски роботи, базиран в Масачузетс, чиито акции в момента са листнати на борсата, ще бъде поет от китайската Shenzhen PICEA Robotics и дъщерно дружество на китайската фирма, според прессъобщение. Обикновените акции на компанията, основана през 1990 г. от инженери от Масачузетския технологичен институт, ще бъдат заличени съгласно предложения план по Глава 11, подаден в Делауеър в неделя.

iRobot постигна първоначален успех с Roomba, който дебютира през 2002 г. и бързо се превърна в синоним на автономните прахосмукачки. Но печалбата на компанията, която е продала повече от 40 млн. домашни робота, започна да намалява след пандемията от Covid, засегната от проблеми с веригата на доставки и по-евтини конкуренти. Компанията предупреди за потенциална несъстоятелност по-рано този месец.

През 2022 г. Amazon.com отправи оферта, която би променила съдбата на компанията, но тя се провали поради конфликт с антимонополните власти на Европейския съюз.

iRobot получи компенсация за над 90 млн. долара за провалената сделка, но част от нея беше използвана за заплащане на консултантски хонорари и за погасяване на част от заем в размер 200 млн. долара, отпуснат от Carlyle Group като мостово финансиране, докато сделката с Amazon бъде приключена. Миналия месец Santrum Hong Kong, дъщерно дружество на Shenzhen PICEA, придоби 191 млн. долара неизплатени дългове в главница и лихви от американската инвестиционна фирма, а оттогава насам PICEA води преговори с iRobot за осигуряване на нов капитал и погасяване на неизплатените дългове.

Планът за фалит ще позволи на iRobot да продължи да функционира и да изпълнява ангажиментите си към служителите, както и да извършва навременни и пълни плащания към доставчици и други кредитори за дължимите суми по време на процеса, наблюдаван от съда, се посочва в изявление на компанията. В подадената документация компанията е посочила активи и пасиви на стойност между 100 и 500 млн. долара.