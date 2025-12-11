Масирана атака с дронове в Русия, BlackRock ще участва във възстановяването на Украйна

За масирана въздушна атака съобщават местните власти в Москва тази нощ. Затворени от часове са всички летища в града, а повече от 113 полета са отменени или пренасочени. Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщава и за работата на службите за сигурност на местата с паднали отломки, но няма съобщения за щети.

В социалните мрежи се разпространяват кадри с атаки по химически предприятия в Новгородска и Смоленска област. Има данни за масиран пожар в завод "Акрон" във Велики Новгород, в който се произвеждат азотни торове. Градът е първата столица на Русия и беше споменат от руския президент Владимир Путин по време на визитата му в Индия.

Взривове се чуват и в "Дорогобуж" (Смоленска област), който също е един от големите производители на азотни торове и промишлени продукти в Русия.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 324 свалени дрона от 20 часа на 10 декември до 7 часа на 11 декември. Това е една от най-масираните атаки в последните месеци, като най-голям е броят на свалените дронове в Брянска област - 143. Над Московска област са свалени 40 дрона, от които 32 - над Москва.

ВВС на Украйна също съобщава за вълни от дронове като под обстрел са основно Одеса, където цел е газоизмервателна станция, и Кременчук, както и цели в Кривий Рих и в Полтавска област. Има данни за удари с авиационни бомби в Сумска и Донецка област. Информацията за атаките се обобщава.

Трети танкер стана жертва на украинските санкции срещу "сенчестия" флот

Трети танкер, част от руския "сенчест флот", беше атакуван с морски дронове Sea Baby в Черно море. Операцията е на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), която е на пряко подчинение на президента на страната, и Военноморските сили на Украйна. Според публикации в социалните мрежи танкерът е Dashan, плаващ под флага на Коморските острови. Той се е насочвал към пристанището в Новоросийск и според руски източници е атакуван близо до Крим.

В предишните дни морски дронове удариха други два празни танкера в териториалните води на Турция. Единият от тях - Kairos, се озова край Ахтопол, след като беше довлачен на буксир от турски кораб.

Междувременно СБУ съобщи и за арест на товарен кораб, който е под санкциите на Украйна, превозващ незаконно селскостопански стоки от окупирания Крим. Корабът, плаващ под флага а Гамбия, е задържан на пристанището в Одеса. Проверката е показала, че собственикът му е избягвал санкции, променяйки многократно името на кораба.

Украйна води първи разговори за икономическото си възстановяване със САЩ

Украйна и нейните партньори работят по документ с 20 точки, който да сложи край на войната и вече започват и първите разговори между Киев и САЩ за икономическото възстановяване на страната, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1386-ия ден от пълномащабната война.

Над тази част от документа екипът на украинския президент работи с финансовия министър на САЩ Скот Бесент, зетя на американския президент Джаред Къшнър, както и изпълнителния директор на инвестиционния фонд BlackRock Лари Финк, стана ясно от съобщението.

Sky News съобщи за проведен разговор между Доналд Тръмп и лидерите на Франция, Германия и Великобритания относно мирния план за Украйна. Американският президент потвърди за него, определяйки тримата като "много добри мои приятели", с които е разменил "няколко добри думи" за Украйна. На очакванията за среща в широк формат през този уикенд в Европа Тръмп обаче коментира ,че това зависи от някои отговори, които очаква. "Не искам да си губим времето", допълни още той.

Украйна подготвя законодателната промяна за избори по време на война

Володимир Зеленски анонсира още, че е провел среща с председателя на Върховата Рада Руслан Стефанчук, за да започне процедурата за промяна в законодателството, позволяваща провеждането на избори по време на война, както и че очаква предложения от депутатите по този въпрос.

"Няма да позволя никакви спекулации срещу Украйна и ако нашите партньори, включително и ключовият ни във Вашингтон, говорят толкова много и толкова конкретно за избори в Украйна - избори във военно положение, тогава ние трябва да представим украинските правни отговори на всеки въпрос и на всяко съмнение. Не е лесно и не е нужно да ни бъде оказван натиск", заяви той в своето вечерно обръщение.

В брифинг от Белия дом американският президент Доналд Тръмп отново призова Зеленски да бъде реалист и да проведе избори. Преди ден в интервю за Politico той обвини украинският президент, че се възползва от войната, за да остане на власт. В отговор Володимир Зеленски заяви, че е готов на избори, ако САЩ и европейските партньори гарантират сигурността по време на кампанията.

"Предизвикателствата пред сигурността зависят от партньорите, преди всичко от САЩ, политическите и правните предизвикателства трябва да бъдат решени от Украйна", заяви още Зеленски.

Какво ще променят изборите?

Официално проучване на общественото мнение към този момент няма, макар и анкети отпреди месеци да показват, че мнозинството от украинците искат да изчакат края на войната, за да бъдат проведени избори. Допитване на британската ВВС по улиците на Киев показа, че хората продължават да са против избори по време на война, което е и забранено от сегашното законодателство. Те се опасяват, че няма да има кой да гарантира сигурността, както и че ситуацията е толкова напрегната, че "няма гаранции, че ще бъде направен по-добър избор".

Сред основните предизвикателства за Украйна, наред с опасенията от масираните ракетни атаки от Русия, е как да бъдат гарантирани правото на глас на всички, включително на първа линия на бойните действия, преселниците от окупираните територии и прифронтовите зони и милионите бежанци в Европа и по света, отбеляза преди време Зеленски.

Един от най-обсъжданите от политическите анализатори варианти това да стане е чрез обявяване на примирие докато трае предизборната кампания, което да бъде гарантирано от САЩ и Европа, а небето на Украйна да бъде защитено от партньорските ВВС. Досега Русия на няколко пъти е отказвала примирие и в последните месеци САЩ се отказаха да търсят спиране на огъня, макар че в началото на годината това беше първото им искане. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че Русия работи за мир, а не за временно примирие в отговор на предложението на Украйна за взаимното прекратяване на ударите по енергийни обекти

Наблюдатели коментират още, че не е ясно и дали Русия, откъдето всъщност тръгнаха коментарите за нелегитимността на украинския президент и злоупотребата му с власт, ще признае резултата от тези избори, особено ако бъдат спечелени отново от Зеленски. Руското Министерство на външните работи вече определи изявленията за предстоящи избори в Украна като "блъф" и "цинизъм".

Украински политолози смятат, че шансовете на сегашния президент да спечели по време на война са големи, защото няма да има сериозни конкуренти - едва ли са много желаещите да водят преговори за края на войната и вероятно да бъдат принудени да вземат нелеки решения за Украйна още в първите дни от своя мандат.

В момента рейтингът на Зеленски е достатъчно висок и има подкрепата на обществото, особено при противопоставянето му със САЩ, коментират наблюдателите.

За ЕС властите в Киев са легитимни, избрани след демократично проведени избори.

Украйна остава на позиции в Покровск

Геолокализирани кадри показват украински военни в северните и северозападните части на Покровск, а Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че те или са удържали, или наскоро са си върнали тези позиции. Военните анализатори отчитат, че ситуацията в агломерацията Покровск - Мирнохрад е много сложна и доставките и ротациите се планират много внимателно, но изглежда украинците удържат положението. 7-ми корпус за бързо реагиране, който работи в Покровск, съобщи за унищожаването на нови бронирани машини, придвижили се в града под прикритието на мъглата.

Русия съобщи за обкръжението на военните в Покровск в края на октомври и руският президент Владимир Путин покани журналисти в зоната за активни бойни действия, за да се уверят в успехите на руснаците.

Няма данни, които да потвърждават и окупацията на Купянск, за което обяви Путин през ноември.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1386-ия ден от пълномащабната война показват увеличаване на интензивността на бойните действия. През миналото денонощие са регистрирани 234 атаки спрямо 177 ден по-рано. Русия е извършила и 38 въздушни атаки с 94 управляеми авиационни бомби по позиции на фронтовата линия и близките населени места, както и 3600 артилерийски обстрела. Данните на ВСУ сочат за намаляване на използването на артилерията в последните седмици, а броят на fpv-дроновете зависи от метеорологичните условия - на 10 декември те са били 3600.

Най-горещата точка остава Покровското направление, където са регистрирани 49 атаки. В съседното Олександривско направление има 22 бойни действия. Активизират се боевете в Лиманското направление (27 атаки), както и в Купянск, където са регистрирани 9 атаки. Продължава и пробивът на руснаците в Запорожката област - край Хуляйполе, където се съобщава за 22 атаки.