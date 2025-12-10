Само 6 държави имат ядрени подводници. Нуждае ли се Европа от още?

С нарастващото напрежение между световните сили европейските лидери и обществото проявяват все по-голям интерес към нови и високотехнологични военни системи – включително ядрено задвижвани подводници, пише Euronews.

Ядрената подводница е чувствителна технология, с каквато в момента разполагат само шест държави: Франция, Обединеното кралство, САЩ, Русия, Китай и Индия.

Но напоследък те привличат повече внимание. Миналата седмица френските военни сили откриха огън по неидентифицирани дронове, които прелетяха над база за ядрени подводници в Бретан.

А през ноември правителството на САЩ заяви, че ще подкрепи Южна Корея в изграждането на ядрени подводници, за да противодейства на Северна Корея. Това е значителен обрат, тъй като досега Вашингтон избягваше разпространението на технологии за ядрено морско задвижване в продължение на десетилетия.

САЩ дълго време ограничаваха трансфера на технологии за ядрено задвижване само до Обединеното кралство, на което оказват помощ от 1958 г. През 2021 г. отвориха достъп и за Австралия.

Миналия месец Русия също разположи нов клас ядрена подводница, наречена „Хабаровск“.

Какво представляват ядрените подводници?

Терминът „ядрена подводница“ може да се отнася както до подводница, задвижвана от ядрен реактор, така и до подводница, която носи ядрени бойни глави – независимо от начина ѝ на задвижване. Тази двойна употреба често води до объркване.

Подводниците с ядрено задвижване използват топлината от бордов реактор, за да произвеждат пара и да задвижват турбините си, което им осигурява изключителна издръжливост. Те могат да останат под вода с месеци и трябва да изплуват само за храна и вода за екипажа, което ги прави много по-трудни за откриване.

„Това огромно количество енергия за дълго време е ключът към важността на тези подводници за страните, които ги притежават,“ казва Ханс Ливонг, преподавател в Шведския университет по отбраната.

За разлика от тях, подводница, която носи ядрено оръжие, не е задължително да бъде с ядрено задвижване. А може и да бъде едновременно въоръжена и ядрено задвижвана – както е при френските подводници от клас Le Triomphant.

Ливонг добавя, че „трябва да приемем, че „руската „Хабаровск“ може да носи ядрени оръжия“.

Нуждае ли се Европа от повече ядрено задвижвани подводници?

Ядрено задвижваните подводници може да не са подходящи за типовете конфликти, пред които Европа е изправена днес, според Ливонг.

„Ако разгледаме войната в Украйна, например, най-критичните бойни полета за Европа и НАТО са сушата и морето, които обикновено са по-плитки и по-близо до брега“, казва той.

„Това означава, че разработването на ядрено задвижвана подводница не е основната морска дейност“, добавя експертът.

Плитките води и географията на Балтийския регион затрудняват работата на такива съдове в режим на прикритие. Междувременно мисиите в по-дълбокото Средиземно море обикновено не изискват размерите, издръжливостта или сложността на ядрено задвижвана подводница.

„За повечето европейски държави е много по-важно да имат няколко конвенционални подводници, отколкото специфичните характеристики на ядрените,“ казва Ханс Ливонг.

Практически предизвикателства

Ядрено задвижваните подводници се сблъскват и с практически трудности. Реакторите им заемат много място вътре в корпуса, а презареждането им може да отнеме до година, тъй като трябва да бъдат частично разглобени.

Въпреки това Ливонг вярва, че тези подводници имат място в по-широката отбранителна картина на Европа – особено за операции далеч навътре в Атлантическия океан – тъй като хибридните тактики на Русия създават по-големи заплахи за територии като Гренландия и Исландия.

„Виждам нужда европейските държави да могат да имат роля в защитата на Атлантика,“ казва експертът. „Ядрено задвижваните подводници могат да бъдат част от това, но са нужни и други неща като конвенционални подводници и надводни кораби“, добавя той.

Докато преподавателят не смята ядрените подводници за спешен приоритет за Европа, той отбелязва, че последните глобални развития могат да окажат косвено влияние върху европейската сигурност.

„Ядрено задвижваната подводница е повече инструмент за проекция на сила в световен мащаб,“ казва още Ханс Ливонг.

„Затова страни като Русия имат подобна визия, и това, разбира се, влияе на поведението им спрямо САЩ. А отношенията между Русия и САЩ, естествено, влияят и на действията на САЩ в Европа“, посочва той.