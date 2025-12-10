Санкционирани руски олигарси са завели арбитражи за 62 млрд. долара срещу страни от ЕС

Руски олигарси, санкционирани от Европейския съюз (ЕС), са завели 28 дела в инвестиционен арбитраж, в които претендират за общи щети в размер на 62 млрд. щатски долара.

Сумата е почти еквивалентна на бюджета за военна помощ, който ЕС е предоставил на Украйна от 2022 г. насам, съобщава Европейската коалиция за правосъдие в търговията (ETJC).

Повече от половината от делата, оспорващи санкции, са заведени през 2025 г. Този скок показва как инвеститорите все по-често прибягват до системата за уреждане на спорове между инвеститор и държава (ISDS), за да съдят държави за милиарди заради решения от обществен интерес, включително политиките за санкции, приети от поддръжниците на Украйна.

Повече от половината от текущите дела, свързани със санкции, са насочени към мерките за национална сигурност на Украйна, предприети след инвазиите през 2014 и 2022 г. Руски олигарси и компании подават искове чрез свои дъщерни дружества в европейски страни (включително Белгия, Люксембург, Великобритания, Германия, Австрия и Нидерландия).

Въпреки войната в Украйна, много европейски държави запазиха двустранните си инвестиционни договори с Русия и други трети страни. Съдът на ЕС постанови още през 2009 г., че тези договори противоречат на политиката на ЕС за санкции.

Уреждането на спорове между инвеститор и държава е механизъм, включен в инвестиционните договори между държавите. Той позволява на чуждестранни инвеститори, които смятат, че са негативно засегнати от промени в политики или закони, да съдят правителства извън националната правна система, в тайни трибунали, за суми, които са много по-високи от тези, които биха могли да претендират пред националните съдилища.

Руският олигарх Михаил Фридман например е завел иск за 16 млрд. евро срещу правителството на Люксембург за замразяване на активите му. Сумата представлява половината от федералния бюджет на Люксембург.

Фридман е подал иск и срещу Великобритания – факт, който се разкри благодарение на парламентарни въпроси. По случая обаче няма много публична информация и сумата, за която олигархът претендира, не е известна.

Четирима руски инвеститори през септември и октомври официално са уведомили Белгия за предявени искове. Техни пари са блокирани в Euroclear. Претенциите съвпадат с дебатите в Европа относно използването на замразените руски активи като репарационни заеми за Украйна.

Руската петролна компания „Роснефт“ заплаши да съди Германия за това, че е поставила под попечителство нейни активи на стойност 7 млрд. долара, включително мега петролна рафинерия.

Франция, която дълго време вярваше, че е защитена от инвестиционни спорове, сега се сблъсква с два иска на руски олигарси. Единият иск е заради иззети активи.