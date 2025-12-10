SpaceX напредва с плановете за най-голямото IPO на всички времена

SpaceX напредва с плановете си за първично публично предлагане (IPO), чиято цел е да набера значително над 30 млрд. долара, съобщават запознати с въпроса източници на Bloomberg. Трансакцията би била най-голямото листване на всички времена.

Космическата компания, ръководена от Илон Мъск, се стреми към оценка от около 1,5 трлн. долара, което би поставило SpaceX близо до пазарната стойност, която Saudi Aramco постигна по време на рекордното си листване през 2019 г. Петролният гигант набра 29 млрд. долара по това време.

Ръководството и съветниците на SpaceX се целят в листване още в средата или към края на 2026 г., казват някои от източниците, които отказват да бъдат идентифицирани. Времето на IPO-то може да се промени в зависимост от пазарните условия и други фактори, а според един от запознатите е възможно процесът да се проточи и през 2027 г.

Представител на SpaceX не е отговорил веднага на искане за коментар.

Плановете на SpaceX за IPO доведоха до поскъпване на акциите на други космически компании във вторник. Цената на книжата на EchoStar Corp., която се съгласи да продаде лицензи за радиочестотен спектър на SpaceX, се покачи с 12% в Ню Йорк, като достигна нов дневен рекорд. Компанията за космически транспорт Rocket Lab Corp. увеличи стойността на акциите си до 4,3%.

Bloomberg и други медии съобщиха по-рано, че SpaceX проучва възможно първично публично предлагане още в края на следващата година. Мъск и бордът на директорите на компанията напредват с плановете за листването и набирането на средства – включително с попълването на ключови мениджърски позиции и това как ще се изразходва капиталът, през последните дни, според един от запознатите.

Интересът на SpaceX към публичните пазари е отчасти подхранван от силата на бързоразвиващата се сателитна интернет услуга Starlink, както и от напредъка по ракетата Starship, която трябва да стигне до Луната и Марс.

Очаква се компанията да генерира приходи от около 15 млрд. долара през 2025 г., които ще се увеличат до между 22 и 24 млрд. долара през 2026 г., казва един от източниците на агенцията. По-голямата част от продажбите ще идват от Starlink.

SpaceX се очаква да използва част от парите, набрани чрез IPO-то, за разработването на космически центрове за данни, включително за закупуването на чиповете, необходими за тях, посочват още двама източници. Илон Мъск коментира идеята по време на скорошно събитие на Baron Capital.

Най-големите дългосрочни инвеститори в SpaceX са фирми за рисков капитал като Founders Fund на Питър Тийл, 137 Ventures и Valor Equity Partners. Fidelity също е от по-значимите инвеститори, както и Google на Alphabet.

Ако SpaceX продаде 5% от компанията при такава оценка, ще трябва да продаде акции за 40 млрд. долара, което ще направи листването най-голямото IPO на всички времена. Това ще е много над представянето на Saudi Aramco с 29 млрд. долара от 2019 г. Тогава компанията предостави едва 1,5% от собствеността си – много по-малък дял от това, което публично търгуваните компании обикновено предлагат.