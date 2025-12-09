13-та заплата в частния сектор остава в миналото, бизнесът свива допълнителните разходи

Тринайстата заплата в частния сектор постепенно остава в миналото, единици са работодателите, които спазват традицията за коледна придобивка в размер на цялото месечно възнаграждение. Това показват наблюденията на Adecco България сред над 300 български и международни компании от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство.

Според данните бизнесът е значително по-внимателен при планирането на допълнителни разходи в края на годината. Въпреки това работодателите продължават да търсят начини да дадат допълнителна материална придобивка макар и често в по-нисък размер в сравнение с предходни години. Размерът на коледните бонуси и подаръци варира в широк диапазон в различните сектори от икономиката.

В производствените компании най-често се наблюдава изплащане на 100–250 лева към заплатите или предоставяне на ваучери. Част от работодателите организират и фирмени коледни тържества, а други подаряват собствени продукти като жест към служителите. Изключение са малък брой работодатели, които дават бонуси над 500 лева.

Секторите на технологиите и потребителските стоки традиционно предлагат по-високи коледни бонуси, като средната стойност достига до половин месечна заплата. Това продължава да ги отличава като едни от най-конкурентните работодатели в края на годината.

Все по-популярна сред компаниите става практиката да се предоставят подаръчни карти със заредена сума, която служителите могат да използват според личните си нужди. Тези gift карти често са диференцирани по нива в компанията, което позволява по-гъвкава и справедлива вътрешна политика.

Наред с финансовите бонуси, много компании организират коледни събития в офиса, раздаване на персонални подаръци, както и благотворителни инициативи. Тези практики показват стремеж към сплотяване на екипите, създаване на позитивна работна среда и подкрепа за хора в нужда.

„Въпреки икономическите предизвикателства компаниите в България ясно показват желание да подкрепят служителите си през празничния сезон. Макар традиционната 13-та заплата да се среща все по-рядко, наблюдаваме допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и силен акцент върху екипността и социалната отговорност.“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.