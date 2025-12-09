IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

13-та заплата в частния сектор остава в миналото, бизнесът свива допълнителните разходи

Секторите на технологиите и потребителските стоки предлагат средно половин месечна заплата като коледен бонус, сочи проучване

13:36 | 09.12.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Pixabay.com
Снимка: Pixabay.com

Тринайстата заплата в частния сектор постепенно остава в миналото, единици са работодателите, които спазват традицията за коледна придобивка в размер на цялото месечно възнаграждение. Това показват наблюденията на Adecco България сред над 300 български и международни компании от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство.

Според данните бизнесът е значително по-внимателен при планирането на допълнителни разходи в края на годината. Въпреки това работодателите продължават да търсят начини да дадат допълнителна материална придобивка макар и често в по-нисък размер в сравнение с предходни години. Размерът на коледните бонуси и подаръци варира в широк диапазон в различните сектори от икономиката.

В производствените компании най-често се наблюдава изплащане на 100–250 лева към заплатите или предоставяне на ваучери. Част от работодателите организират и фирмени коледни тържества, а други подаряват собствени продукти като жест към служителите. Изключение са малък брой работодатели, които дават бонуси над 500 лева.

Секторите на технологиите и потребителските стоки традиционно предлагат по-високи коледни бонуси, като средната стойност достига до половин месечна заплата. Това продължава да ги отличава като едни от най-конкурентните работодатели в края на годината.

Все по-популярна сред компаниите става практиката да се предоставят подаръчни карти със заредена сума, която служителите могат да използват според личните си нужди. Тези gift карти често са диференцирани по нива в компанията, което позволява по-гъвкава и справедлива вътрешна политика.

Наред с финансовите бонуси, много компании организират коледни събития в офиса, раздаване на персонални подаръци, както и благотворителни инициативи. Тези практики показват стремеж към сплотяване на екипите, създаване на позитивна работна среда и подкрепа за хора в нужда.

„Въпреки икономическите предизвикателства компаниите в България ясно показват желание да подкрепят служителите си през празничния сезон. Макар традиционната 13-та заплата да се среща все по-рядко, наблюдаваме допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и силен акцент върху екипността и социалната отговорност.“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 13:36 | 09.12.25 г.
коледни бонуси 13-а заплата икономиката на България Adecco
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазар на труда виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 0
shadow21
преди 34 минути
Още не са ги раздали но ще се похваля предварително, а и ще напиша може би най-полезния коментар под тази тема. Очаквам тази година бонуса ми да е пет цифрен, в моята фирма 3 заплати се планира да се дадат през януари като бонус. На теория се води коледен бонус на практика януарски, това са подробности, важен е размера само.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 0 rate down comment 12
khao
преди 42 минути
кога е имало 13та заплата в частния сектор? Кви са тия бъртвежи....
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 15 rate down comment 0
Slavi.13
преди 1 час
Затова и частната прокуратура е с 13 и 14 заплата закрепено в закон. Няма 6, няма 5. Освен това и бонус от хотел Берлин.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още