Starship на SpaceX извърши успешно изстрелване в ключов тест за Илон Мъск

Тестовият полет бе извършен след три инцидента във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия

08:18 | 27.08.25 г. 1
Снимка: EPA/MICHAEL GONZALEZ
Американската компания SpaceX на милиардера Илон Мъск най-накрая извърши успешен тест с разработената от нея мегаракета Starship след поредица технически неуспехи, предаде БТА, позовавайки се на Франс прес.

Гигантът, висок повече от 120 метра, излетя от частната стартова площадка на SpaceX в щата Тексас – Starbase, малко след 18:30 ч. във вторник (2:30 ч. българско време сряда). По време на полета ракетата е пуснала сателити в орбита, преди да се приводни успешно в Индийския океан, стана ясно от прякото предаване на сайта на компанията.

Този десети тестов полет бе извършен след три опита във въздуха и един на Земята, завършили с експлозия – поредица технически неуспехи, които хвърлят съмнение върху реалния напредък на проекта, отбелязва АФП. Изглед към стартовата площадка. Снимка: EPA/MICHAEL GONZALEZ Изглед към стартовата площадка. Снимка: EPA/MICHAEL GONZALEZ

SpaceX имаше трудна година, като първите ѝ два опита за полети през 2025 г. завършиха с взривове само за няколко минути, а трети не успя да пусне фиктивни спътници и излезе извън контрол. Друг космически кораб Starship експлодира на тестовата площадка през юни по време на зареждане с гориво, припомня Bloomberg.

От компанията често казват, че използват неуспехите като възможности за научаване на нови неща, които може да бъдат приложени при бъдещи изстрелвания. Но след слабия старт на годината, мисията тази седмица се оказа под допълнителен натиск да даде по-добри резултати.

Starship е най-голямата космическа ракета, разработвана някога. Тя е проектирана за полети до Луната и Марс, като основната му характеристика е многократната употреба. Очаква се ракетата да замени Falcon 9 на SpaceX, превръщайки се в единствената на компанията за изстрелване на спътници и хора в космоса.

НАСА е възложила на SpaceX договори на стойност около 4 млрд. долара за използване на Starship за превоз на астронавти до лунната повърхност, припомня Bloomberg.

Но компанията все още се опитва да демонстрира, че ракетата може да достигне орбита, да разположи спътници и да се върне на Земята напълно непокътната.

Последна актуализация: 08:18 | 27.08.25 г.
Коментари

evlogi
преди 1 час
Айде, дано спре да се занимава с глупостите, в които се беше наврял и да се върне там където му е мястото..
