Дълги години Швейцария привлича богаташите, сега иска да плащат данък върху наследството си

Дълги години Швейцария привличаше богаташите и 300 от най-богатите хора в страната имат общо състояние от 850 млрд. швейцарски франка, или почти 1 трилион долара, пише CNBC. В неделя (30 ноември) швейцарците трябва да отговорят на референдум дали да бъде наложен данък върху наследството, достигащ 50% за наследство от над 50 млн. франка.

Идеята е на младежкото ляво крило в Социалдемократическата партия и целта е парите, които се съберат, да бъдат използвани за борба с климатичните промени. Проучвания на общественото мнение обаче показват, че подкрепа за този данък е ниска - не повече от 30%.

Идеята се появи още през 2024 година и веднага предизвика недоволството на богатите фамилии в Швейцария. Някои от тях заплашиха да напуснат страната. Според изданието Tagesanzeiger в много от случаите богатите наследници действително няма да могат да платят този данък, защото парите им идват под формата на дялове в компании или други активи.

Анализатори казват, че ако има решение за данък върху големите наследства, много богати хора действително ще напуснат Швейцария. "Те са много мобилни и имат опции за оптимизиране на данъците си", кава Щефан Леге от университета в Санкт Гален.

Оценките на швейцарските финансови анализатори сочат, че данъкът би засегнал около 2000 души. В момента те плащат между 5 млн. и 6 млн. франка данъци годишно. В бизнес средите коментират, че страната има нужда от "добрите данъкоплатци".

Швейцария има много конкуренти в Европа, които искат да привлекат бягащите богаташи. Засега обаче страната предлага много добър баланс между данъци и социални придобивки, казва още Леге.