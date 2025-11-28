В Швейцария искат разследване на златните подаръци за Доналд Тръмп

Двама швейцарски депутати поискаха от главния прокурор разследване за криминално престъпление на подаръците, които делегация бизнесмени от страната направи на американския президент Доналд Тръмп, пише Bloomberg. Тогава по време на визита в Белия дом швейцарците подариха настолен златен часовник Rolex и надписано златно кюлче.

В отговор Тръмп взе решение да намали митата за Швейцария.

Според депутатите Грета Гъсин и Рафаел Махайм обаче това може да бъде окачествено като подкуп на чуждестранен държавен служител. Цената на кюлчето е поне 100 хил. швейцарски франка (124 хил. долара), а на часовника - над 25 хил. франка, се казва още в искането до прокурора, до което има достъп Bloomberg.

От Главната прокуратура са потвърдили пред медията, че има получено искане, но не дават повече подробности. От Белия дом не коментират казуса.

Делагацията, посетила Тръмп на 5 ноември, беше съставена от местни бизнесмени. Посещението обаче е съгласувано с правителството, а подготовката за него е координирана с властите. Американският президент написа в социалните мрежи, че е бил посетен от "високопоставени представители на Швейцария". И двете страни отказаха да уточнят кой е бил част от делегацията, посетила Вашингтон.

След срещата Тръмп се съгласи да намали митата от 39% на 15%. Търговското споразумение още се дискутира и се очаква да бъде финализирано в първото тримесечие на 2026 година.

Високите мита доведоха експортно ориентираната швейцарска икономика до рецесия за първи път от две години.

Това далеч не е най-скъпият подарък, който приема американският президент. През май той получи от Катар самолет на стойност 400 млн. долара. В Белия дом съобщиха, че приемат подаръка и ще преустроят самолета, така че да може да лети в президентската флотилия.

Снимка: President.gov.ua

През февруари украинският президент Володимир Зеленски пък донесе в Белия дом като подарък златния пояс на боксьора Олександър Усик, но заради скандала така и не се стигна до връчването му. Според представители на офиса на украинския президент съдбата на този златен подарък е неизвестна - делегацията не си го е взела, а администрацията в Белия дом не е коментирала.