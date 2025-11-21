IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Лагард: ЕС може да се пребори с митата на Тръмп чрез вътрешната търговия

По думите ѝ ориентираният към износа икономически модел на ЕС е бил обърнат „с главата надолу“ от протекционистката тенденция на глобално ниво

20:19 | 21.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейският съюз (ЕС) може да компенсира въздействието на американските мита, ако премахне някои от вътрешните си бариери. Това заяви в петък председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Ройтерс.

„Европа стана по-уязвима, също и заради нашата зависимост от трети страни за сигурността и доставките на критични суровини“, каза тя.

По думите ѝ ориентираният към износа икономически модел на ЕС е бил обърнат „с главата надолу“ от протекционистката тенденция на глобално ниво - от търговските мита на американския президент Доналд Тръмп до контрола на Китай върху редкоземните елементи.

Лагард обаче изтъкна, че блокът може да подобри ситуацията си, ако улесни търговията между 27-те си членки, като посочи Нидерландия, една от най-отворените икономики в клуба, като добър пример за това.

„Нашият анализ показва, че ако всички страни от ЕС просто намалят бариерите си до нивото на Нидерландия, вътрешните ограничения биха могли да паднат с около 8 процентни пункта за стоките и 9 процентни пункта за услугите“, заяви тя на конференция във Франкфурт.

„Ако направим само една четвърт от това, ще бъде достатъчно, за да стимулираме вътрешната търговия, така че да компенсираме напълно въздействието на американските тарифи върху растежа“, добави централният банкер.

Председателят на ЕЦБ говори в същата седмица, в която Европейската комисия (ЕК) представи смесена оценка за икономиката на региона, отбелязвайки по-голяма от очакваното устойчивост спрямо налозите на Тръмп, но и още една година на умерен растеж.

„Ако направим нашия единен пазар наистина единен, растежът на Европа повече няма да зависи от решенията на други, а от нашите собствени избори“, каза тя. „Това беше посланието ми преди шест години. Днес то е още по-спешно. Още шест години бездействие - и изгубен растеж - няма просто да бъдат разочароващи. Ще бъде безотговорно“.

Политиците често се тревожат за ниската производителност и слабия потенциален растеж в еврозоната, пише Bloomberg. Те многократно са настоявали за структурни реформи и засилване на интеграцията на Европа в съответствие с препоръките на Марио Драги и Енрико Лета от миналата година относно конкурентоспособността на региона и единния пазар.

Кристин Лагард заяви, че отговорът на проблемите на ЕС „се свежда до управление“. Тя похвали инициативите за повишени фискални разходи, особено в Германия, за подкрепата на икономиката и заяви, че ЕЦБ, която рязко намали лихвите през 2024-25 г., ще даде своя принос.

„Ще продължим да коригираме паричната си политика си според нуждите, за да гарантираме, че инфлацията остава в рамките на целта ни“, добави тя.

Последна актуализация: 20:19 | 21.11.25 г.
кристин лагард ецб търговски войни Доналд Тръмп
