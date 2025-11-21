Бизнес активността в еврозоната бележи стабилен растеж през ноември

Бизнес активността в еврозоната е отбелязала стабилен растеж през този месец, като секторът на услугите се е разширил с най-бързия си темп за последната година и половина, докато слабото търсене отново е довело до свиване в производството, предава Bloomberg.

Експресният индекс на мениджърите по поръчките (PMI), съставен от S&P Global, отбелязва лек спад до 52,4 пункта през ноември от най-високото ниво за повече от две години от 52,5 пункта през октомври. Резултатът е малко под прогнозата на икономистите в анкета на Ройтерс от 52,5 пункта, но отбелязва 11-и пореден месец над нивото от 50 пункта, което разделя растежа от свиването.

Блокът от 20 държави показа икономическа устойчивост въпреки високата международна несигурност от началото на годината, а подобряващото се бизнес доверие предполага, че динамиката вероятно ще остане непроменена.

„Секторът на услугите в еврозоната е лъч надежда. Въпреки че растежът на бизнес активността в Германия значително се забави, френските доставчици на услуги се върнаха към растеж. Еврозоната повече или по-малко поддържа относително стабилния си темп на разширение“, коментира Сирус де ла Рубия, главен икономист в Hamburg Commercial Bank.

„Въпреки че производственият сектор забавя растежа, голямата тежест на сектора на услугите в цялостната икономика означава, че еврозоната трябва да отбележи по-бърз ръст през последното тримесечие в сравнение с третото тримесечие“, добави той.

PMI индексът за услугите се е повишил до 53,1 пункта от 53 пункта през октомври, което е най-високото ниво от май 2024 г. и над прогнозираните от икономистите 52,8 пункта. Производствената активност обаче се е свила, като PMI индексът за сектора е спаднал до 49,7 пункта през този месец от 50 пункта.

Слабото търсене е накарало фабриките да съкращават работни места с най-бързия темп за последните седем месеца, сочат още данните.

Междувременно общите разходи за суровини са се повишили с най-резкия темп от март насам, но фирмите до голяма степен са ги абсорбирали. Цените на продукцията са нараснали с най-слабия темп за повече от година.