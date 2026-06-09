Индексът SOFIX завърши сесията с ръст от 1,7%

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX приключи борсовата сесия във вторник с ръст с 1,7% до 1252,07 пункта.

С най-силни повишения сред компаниите в основния индекс бяха "Адванс Терафонд" АСДИЦ с 5,81% до 1,365 евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 3,73% до 2,78 евро, "Еврохолд България" АД с 2,83% до 1,09 евро, БФБ АД с 2,21% до 7,4 евро, "Шелли груп" ЕД с 1,68% до 60,6 евро и други.

Нямаше поевтиняващи компании сред 15-те в SOFIX.

Борсовият оборот беше за 16,6 млн. евро, от които половината 13,8 млн. евро с "Браво Пропърти" АДСИЦ. Следваха "Софарма имоти" АДСИЦ с 602 хил. евро, "Софарма" АД с 97 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 25 хил. евро и "Шелли груп" ЕД с 20 хил. евро.

С най-много сделки днес се отчетоха "Софарма" АД с 34, "Браво Пропърти" АДСИЦ с 33, "Софарма имоти" АДСИЦ с 28, ФНИБ АДСИЦ с 23 и "Химимпорт" АД с 13.

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